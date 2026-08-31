Cukrářka radí Čechům: bábovka nevyschne ani třetí den, když do těsta přidáte 1 věc z lednice

Vláčná bábovka provoní celý byt a k nedělní kávě zmizí jako první. Druhý den z ní ale často zbyde suchý krajíc, který drobí a lepí se na patro. Přitom stačí jediná surovina, kterou většina lidí běžně schovává v lednici, a moučník zůstane měkký a šťavnatý i po několika dnech. Mezi zkušenými cukrářkami a hospodyňkami tahle rada koluje už roky, doma ji ale spousta pekařů pořád míjí.
Tajemství se jmenuje zakysaná smetana
Tou surovinou je obyčejná zakysaná smetana. Do třeného i hrnkového těsta se přidává místo části mléka a odvede práci, na kterou samotné máslo nestačí. Dodá střídce hebkou, jemnou strukturu a lehce nakyslou dochuť, která pěkně vyváží sladkost cukru. Výsledek je vláčný, hutný tak akorát a příjemně šťavnatý.
Skvěle se hodí do světlé i kakaové varianty. Někdo ji zaměňuje za jogurt nebo kefír, jenže zakysaná smetana má oproti nim navrch právě tou sametovou hustotou. Bábovku zvláční, a přitom těsto zbytečně nerozředí.
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Funguje i v tom nejjednodušším hrnkovém receptu, u kterého se nic neváží a všechno se odměřuje jen na hrnky. Díky tomu ji zvládne i začátečník, který se jinak pečení spíš bojí.
Proč zrovna kysaná smetana těsto zvláční
Kouzlo je ve dvou věcech naráz. Zakysaná smetana má vyšší podíl tuku, který v hotovém moučníku drží vlhkost, takže střída nevysychá tak rychle jako u čistě máslového těsta. K tomu přidává jemnou kyselinku, a ta změkčuje lepek, aby výsledek nezgumovatěl.
Kyselá složka navíc pomáhá nakynout. „Soda potřebuje kyselou složku, jogurt, citron, podmáslí. Bez ní nezafunguje,” uvedla pro Kupi cukrářka Jana Zahradníková. Právě proto těsto se zakysanou smetanou hezky vyběhne a zůstane nadýchané.
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Kombinaci tučnosti a kyselosti obyčejné mléko nenabídne. Mléko do těsta dodá hlavně tekutinu, kdežto zakysaná smetana rovnou zapracuje na struktuře i na tom, jak dlouho moučník vydrží čerstvý.
Kolik jí přidat a čím ji nenahrazovat
Do běžné bábovky bohatě stačí jedno balení, tedy zhruba 200 gramů. Klidně sáhněte po obyčejné patnáctiprocentní, žádnou drahou variantu shánět nemusíte. Smetana nahradí část mléka a zbytek tekutiny dolijete podle toho, jak je těsto husté.
Jednu věc ale nepodceňte. Pokud zakysanou smetanu nemáte a chtěli byste ji nahradit jogurtem, vezměte jen ten nejhustší a nejtučnější, ideálně řecký. Řídký bílý jogurt těsto rozředí a bábovka pak snadno zvlhne uprostřed a spadne. A i když jde o surovinu z lednice, vyndejte ji ven včas, protože studené ingredience rovnou z chladu dělají těsto těžké a hutné.
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Sama smetana ovšem nezachrání všechno, pár návyků při pečení musí sedět taky:
Kromě zakysané smetany rozhodují o vláčnosti i návyky při pečení, třeba včasné vyklopení na rošt. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jakmile do těsta přijde mouka, zapracujte ji jen na pár otáček, akorát aby zmizela suchá místa. Každé zbytečné šlehání navíc probudí v mouce lepek a jemný moučník pak dopadne spíš jako pečivo. Troubu nastavte spíš na mírnějších 170 °C a prvních zhruba dvacet minut odolejte nutkání nakouknout dovnitř. Náhlý příval studeného vzduchu totiž srazí ještě nezpevněný střed. Upečenou bábovku nechte ve formě ještě zhruba deset minut zklidnit, teprve pak ji překlopte na drátěný rošt a nechte dojít na vzduchu. Vlhkost z ní tak volně odejde a spodek nezůstane zapařený.
A ještě drobnost na závěr. Vychladlou bábovku uchovávejte přikrytou, třeba pod poklopem nebo v uzavřené dóze, aby odkrojená plocha neosychala. Díky zakysané smetaně pak vydrží vláčná klidně do třetího dne a leckdy druhý den chutná ještě líp než čerstvě upečená.
Zdroje: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/39492-babovka-nejcastejsi-chyby-peceni, https://www.receptyodanicky.cz/vlacna-cokoladova-babovka/, https://www.mamavzastere.cz/recepty/babovka-se-zakysanou-smetanou/, https://www.apetitonline.cz/menu/54-receptu-vlacna-babovka-vyklopeni-trik, https://www.toprecepty.cz/clanky/6888-vyborna-babovka-se-zakysanou-smetanou-krasne-vlacny-a-neuveritelne-nadychany-hrnickovy-moucnik-zvladne-i-zacatecnik/