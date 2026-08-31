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Masivní únik dat, 150 milionů hesel je volně na internetu. Kdo používá to samé všude, riskuje nejvíce

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Bezpečnostní výzkumník objevil na internetu otevřenou databázi se 149,4 milionu přihlašovacích údajů, bez hesla, bez šifrování, přístupnou komukoliv přes prohlížeč.
Gmail

Gmail

Zdroj: Lukáš Altman (Mobify.cz) a Google
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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