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Herní průmysl mírně klesl, stále držel obrat nad 9 miliardami korun

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Obrat českých herních firem v roce 2025 v meziročním srovnání mírně poklesl oproti rekordní hodnotě v roce 2024. I tak zůstal nad očekáváními. Současně v branži znatelně narostl počet zaměstnanců. Vyplývá to z informací Asociace českých herních vývojářů (GDA).
Herní průmysl mírně klesl, stále držel obrat nad 9 miliardami korun

Herní průmysl mírně klesl, stále držel obrat nad 9 miliardami korun

Zdroj: Borovan.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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