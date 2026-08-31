Herní průmysl mírně klesl, stále držel obrat nad 9 miliardami korun

Obrat českých herních firem v roce 2025 v meziročním srovnání mírně poklesl oproti rekordní hodnotě v roce 2024. I tak zůstal nad očekáváními. Současně v branži znatelně narostl počet zaměstnanců. Vyplývá to z informací Asociace českých herních vývojářů (GDA). Český herní průmysl se ve dvou posledních uzavřených účetních obdobích udržel nad hranicí devíti miliard korun. Zatímco v roce 2024 to bylo 9,19 miliardy, loni to bylo podle čísel GDA 9,08 miliardy korun. Meziroční pokles tak činí 1,2 procenta. V roce 2023 přitom obrat herních studií činil 5,47 miliardy. V roce 2025 česká studia vydala 45 her, z toho devět v režimu Early Access, a dále 12 stahovatelných rozšíření (DLC).
"Za vysokou souhrnnou výkonností stojí dlouhodobá síla etablovaných studií a mezinárodní úspěch českých titulů. Do agregované hodnoty za rok 2024 se kvůli fiskálnímu vykazování firem promítla také část obratu spojená s Kingdom Come: Deliverance II (screen, pozn.aut.), přestože hra vyšla až v únoru 2025. Také po tomto mimořádném období však odvětví v roce 2025 udrželo obrat nad devíti miliardami korun," uvedla asociace.
Rozhovor s ředitelem studia Warhorse Studios Martinem Frývaldským:
Asociace v roce 2026 v herní industrii eviduje 3092 pracovníků, o 327 více než při posledním předchozím sběru v roce 2024. Jde o nárůst o 11,8 procenta. Firmy během roku 2025 vytvořily 310 nových pracovních pozic a pro rok 2026 plánují dalších 250. "Více než devítimiliardový obrat a přes tři tisíce lidí ukazují, že české hry patří k nejvýkonnějším kulturním exportům země. Pro další etapu růstu proto potřebujeme pracovat na komplexním ekosystému pro rozvoj vývoje her, který pomůže vzniku nových startupových týmů a malým a středně velkým firmám vyrůst," uvedl Pavel Barák, předseda Asociace českých herních vývojářů.
V herních průmyslu aktuálně působí 178 aktivních herních studií. Odvětví je z velké části tvořeno menšími firmami: 76 procent studií má méně než deset pracovníků, 15 procent zaměstnává 10 až 49 lidí, 7 procent má 50 až 249 pracovníků a 2 procenta více než 250 pracovníků. K největším videoherním hráčům patří Warhorse Studios, Bohemia Interactive, Madfinger Games nebo Beat Games.