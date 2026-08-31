Co s přebytkem cuket: 3 chutné slané recepty z cuket, které si zamiluje celá rodina

Co s přebytkem cuket v září? Vyzkoušejte tyto tři recepty z cuket, které nadchnou celou rodinu!
Co s přebytkem cuket v září? Udělejte netradiční pokrmy, které si zamiluje celá rodina
Letošní úroda cuket je opravdu bohatá a většina z nás už neví, co z této chutné zeleniny vytvořit. Cuketa patří mezi plodiny, které dokážou během několika týdnů vytvořit opravdu bohatou úrodu, ale najít
recepty, které chutnají celé rodině, nemusí být vůbec jednoduché.
Z cukety se dají připravit výborné slané pokrmy, které osloví každého člena domácnosti i návštěvu. Její typická jemná chuť nepřebije chutě ostatních surovin a pokrmům dodá svěžest a lehkost.
Co s přebytkem cuket? Vyzkoušejte tyto osvědčené recepty Co s přebytkem cuket – Cuketová pomazánka s chilli a česnekem. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Co s přebytkem rajčat? 7 receptů, které zpracují celou letošní úrodu ze zahrady Cuketová pomazánka s chilli a česnekem
Lehce
, česnekem a parmazánem je výborná na topinky, čerstvou bagetku i jako dip k zelenině. pikantní cuketová pomazánka s chilli Ingredience: 2 malé cukety 3 polévkové lžíce extra panenského olivového oleje 4 stroužky prolisovaného česneku 1 malá drcená chilli paprička (podle chuti) 2 polévkové lžíce strouhaného parmazánu 2 polévkové lžíce zakysané smetany Sůl a pepř na dochucení Postup přípravy Cukety umyjte, zbavte špiček a stopky (můžete odstranit také slupku), poté je překrojte na čtvrtky a odstraňte měkkou část se semeny. Následně cukety nastrouhejte nahrubo, prosolte a nechte v cedníku 20 minut odpočinout, aby pustily vodu. Poté je propláchněte pod studenou vodou a vymačkejte veškerou tekutinu. Na předehřáté pánvi s olejem opékejte asi půl minuty chilli papričku s česnekem, přidejte cuketu a za stálého míchání opékejte 3 minuty. Směs přendejte do misky, přisypte parmazán a přidejte zakysanou smetanu a v případě potřeby dochuťte solí. Co s přebytkem cuket – Bleskové grilované pizzy s čerstvým sýrem. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Co dělat s přebytkem okurek? 7 jednoduchých receptů na jejich zpracování Bleskové grilované pizzy s čerstvým sýrem
jsou rychlé na přípravu a potěší nejen malé strávníky, ale také návštěvu. Pita chléb stačí dozdobit čerstvým sýrem a cuketou, která jim dodá svěžest. Mini pizzy Ingredience: 4 kusy arabského pita chleba 400 g čerstvého domácího sýra nakrájeného na tenké plátky 2 stroužky česneku nakrájeného nadrobno 80 ml panenského olivového oleje 2 kusy malé cukety, nakrájené na tenké plátky 1-2 kusy chilli papričky nakrájené na plátky 1 lžička hladkolisté petrželky nasekané nadrobno Sůl a pepř na dochucení Postup přípravy: Na rozpálenou pánev přidejte 2 lžíce oleje a opékejte asi 30 sekund česnek. Poté přidejte cuketu, osolte, opepřete a míchejte asi 3 minuty. Pita chléb potřete olejem a rozpečte z obou stran na grilovací pánvi. Poté na ně navršte čerstvý domácí sýr, směs z cukety s česnekem, posypte petrželkou, chilli a v případě potřeby dochuťte solí a pepřem. Následně dejte každou porci zapéct pod gril. Co s přebytkem cuket – Čerstvé těstoviny s jogurtem, cuketou a hráškem. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Co dělat s přebytkem paprik? 4 nejlepší způsoby, jak je zpracovat a uchovat na zimu Čerstvé těstoviny s jogurtem, cuketou a hráškem
Lehké těstoviny dochucené jemnou jogurtovou omáčkou, cuketou, hráškem a bylinkami si zamilujete jako lehkou večeři. Ingredience: 400 g čerstvých těstovin 150 g bílého jogurtu řeckého typu 300 g cukety nakrájené na tenké plátky 100 g čerstvého hrášku 50 g nastrouhaného parmazánu 1 lžíce nadrobno nasekaného rozmarýnu 1 lžíce nadrobno nasekané petrželky 1 lžíce nadrobno nasekané bazalky 2 lžíce panenského olivového oleje 1 stroužek česneku 1 sušená chilli paprička Sůl a pepř na dochucení Postup přípravy:
Jogurt smíchejte s bylinkami a strouhaným parmazánem, dochuťte solí a pepřem a nechte odležet při pokojové teplotě 15 minut.
Na rozpálené pánvi zpěňte olej s česnekem a chilli papričkou po dobu asi 30 sekund. Přidejte cuketu, osolte, opepřete a míchejte asi 5 minut. Následně vsypte hrášek, míchejte 2 minuty a sundejte z plotny. Těstoviny uvařte dle návodu, sceďte a promíchejte s jogurtovou omáčkou. Nakonec vmíchejte cuketu s hráškem a podávejte zdobené parmazánem a lístky bazalky. Tip redakce PlanetaZahrady.cz
Máte-li letos opravdu hodně cuket, nemusíte všechny zpracovat najednou. Část úrody můžete nastrouhat a zamrazit nebo cukety uskladnit do chladné místnosti a postupně zpracovat do různých pokrmů. Jemná chuť cukety se dobře kombinuje s bylinkami, sýry a těstovinami, takže se vyplatí střídat různé způsoby přípravy.
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Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj receptů: Apetitonline | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na:
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(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)