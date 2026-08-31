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Školní rok ještě nezačal a rodiče už utratili tisíce. Největší výdaje často přijdou až během září

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Nové sešity, penál, přezůvky nebo aktovka dokážou rodinný rozpočet zatížit o několik tisíc korun. Tím ale výdaje spojené s návratem dětí do školy zdaleka nekončí. Další účty přicházejí po začátku vyučování, kdy školy upřesní požadavky a rodiče začnou platit družiny, obědy nebo zájmové aktivity.
Školní rok ještě nezačal a rodiče už utratili tisíce.

Školní rok ještě nezačal a rodiče už utratili tisíce.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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