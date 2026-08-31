Školní rok ještě nezačal a rodiče už utratili tisíce. Největší výdaje často přijdou až během září

Českým školákům začne nový školní rok v úterý 1. září a velká část rodičů už má první nákupy za sebou. Srpnové výdaje přitom ukazují, že návrat do lavic zůstává pro řadu domácností jedním z finančně náročnějších období roku. Jednotlivé letošní průzkumy se v přesné výši útrat liší podle toho, které položky do výsledné částky započítávají, shodují se ale v jednom. I běžná školní výbava dnes znamená několikatisícový zásah do rodinného rozpočtu. Téměř polovina rodičů očekává výdaje spojené se začátkem školního roku do tří tisíc korun, zhruba každý pátý ale počítá s částkou přesahující pět tisíc. Jiný letošní průzkum vyčíslil průměrnou útratu pouze za školní pomůcky na 2569 korun.
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Aktovka může stát více než všechny sešity dohromady
Velký rozdíl je mezi rodinou, která pouze doplní několik sešitů a psacích potřeb, a rodiči prvňáčka, kteří pořizují kompletní vybavení od začátku. Největší jednorázovou položkou bývá školní aktovka nebo kvalitní batoh. Průměrná cena aktovky se letos pohybuje kolem 1600 korun, některé kompletní propočty však dostávají výbavu prvňáka výrazně výše. Základní soubor pomůcek může vyjít přibližně na 3500 korun, při nákupu batohu, penálu, výtvarných potřeb a dalších věcí se lze dostat přibližně k šesti tisícům korun. Záleží především na tom, co dítě zdědilo po starším sourozenci, co poskytne škola a zda rodiče nakupují ve slevových akcích.
Samotné ceny školních potřeb přitom letos nerostou plošně. Některé výrobky zůstávají přibližně na loňské úrovni, jiné podražily. Citelnější růst cen obchodníci zaznamenali například u části sešitů a výtvarných potřeb. U některých prodejců se meziroční zdražení těchto kategorií pohybuje kolem 15 procent. Vývoj však není stejný u všech výrobků. Zatímco například přezůvky, některé vaky nebo pastelky zdražily, svačinové boxy či některé sešity lze naopak pořídit levněji. Výsledný účet konkrétní rodiny proto výrazně závisí na tom, co právě musí dítěti pořizovat nové.
Největší problém nemusí být papírnictví
Právě v tom spočívá jeden z paradoxů začátku školního roku. Rodiče během srpna sledují především ceny aktovek, penálů, sešitů a pastelek, jenže papírnictví nemusí představovat největší část zářijového účtu. Za významný výdaj označilo oblečení a obuv 46 procent dotázaných rodičů. Dítě často potřebuje nové boty, přezůvky, věci na tělesnou výchovu, bundu nebo oblečení, ze kterého během léta vyrostlo. Dalších 40 procent rodičů mezi výrazné položky řadí kroužky a sportovní aktivity. Teprve při jejich započtení se ukazuje skutečná cena návratu do školy.
Kompletní náklady proto mohou být podstatně vyšší než částka uvedená na účtence z papírnictví. U dítěte na prvním stupni se při započítání školních pomůcek, přezůvek, sportovního vybavení, kroužků a dalších školních plateb může celková částka pohybovat přibližně mezi pěti a patnácti tisíci korun. U středoškoláků mohou být náklady ještě vyšší, zejména pokud potřebují učebnice, odborné pomůcky, výpočetní techniku nebo dražší vybavení pro konkrétní obor.
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Další peníze si školy řeknou až v září
Část rodičů proto se srpnovými nákupy záměrně čeká. Ne vždy totiž předem vědí, jaké sešity, pracovní sešity nebo výtvarné pomůcky bude konkrétní učitel požadovat. První školní týden tak často spouští druhou nákupní vlnu. Obchodníci počítají se zvýšeným zájmem nejen na konci srpna, ale také během prvního zářijového týdne, kdy děti přinesou domů konkrétní seznamy požadavků. K tomu se postupně přidávají platby za družinu, pracovní materiály, třídní fondy, školní akce nebo stravování.
Výraznou položkou mohou být také volnočasové aktivity. Šest z deseti rodičů letos zaznamenalo zdražení sportovních kroužků. Nejčastěji šlo o meziroční zvýšení přibližně o 250 až 500 korun, více než čtvrtina rodičů, kteří zdražení pocítili, však uváděla růst mezi 500 a 1000 korunami. U rodiny s více dětmi nebo s několika placenými aktivitami se tak částky během září mohou velmi rychle nasčítat.
Rodiny více hledají slevy
Rostoucí životní náklady se promítají také do způsobu nakupování. Více než třetina rodičů letos intenzivněji vyhledává slevy a speciální nabídky a více než třetina očekává, že za školní potřeby zaplatí více než v předchozím roce. Pro domácnosti s nižšími příjmy může být několik tisíc korun během několika týdnů problémem, i když samotné ceny některých pomůcek meziročně nijak dramaticky nevzrostly. Podstatný není pouze jeden drahý nákup, ale množství menších plateb přicházejících krátce po sobě.
Letošní začátek školního roku tak může být klidnější z pohledu plošného zdražování, nikoliv však nutně z pohledu rodinného rozpočtu. Aktovka a sešity jsou pouze první částí účtu. Skutečnou cenu návratu dítěte do školy řada rodičů pozná až během září, kdy se k již nakoupeným pomůckám přidají boty, oblečení, obědy, družina, kroužky a další požadavky školy.
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