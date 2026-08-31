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Burčákové slavnosti míří do Brna: Burčák, cimbál a dobré jídlo

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Začátek září na brněnském náměstí Svobody ovládnou tradiční Burčákové slavnosti. Milovníci Moravy ochutnají první burčák za doprovodu cimbálové muziky.
Burčák, ilustrační foto

Burčák, ilustrační foto

Zdroj: FOTO:Dot Nielsen, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
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