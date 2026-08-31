Hamilton to přehnal: Steiner kritizuje jeho rádiové zprávy

Bývalý šéf týmu Haas Günther Steiner tvrdí, že Lewis Hamilton si svými frustrovanými zprávami v týmovém rádiu během Velké ceny Nizozemska nijak nepomohl.
Sedminásobný mistr světa se v týmovém rádiu rozčiloval a žádal tým z Maranella, aby mu umožnil předjet týmového kolegu Charlese Leclerca, který jel s odlišnou strategií. Když tým nakonec Monačana zavolal do boxů, Hamilton tvrdil, že tím ztratili příliš mnoho času.
Později se sarkasticky zeptal, zda ho používají jako pokusného králíka, když ho nechali na trati se starými tvrdými pneumatikami.
„Zjevně to nebylo tak dobře zorganizované jako u těch ve stříbrném. Ti byli zorganizovaní mnohem lépe,“ řekl Steiner během vystoupení v podcastu The Red Flags, kde srovnával týmy Mercedes a Ferrari.
„Tu diskusi už měli předtím a očividně nebyla tak vyhrocená jako ta, která následovala u Ferrari, kdy se před závodem sejdete s jezdci a vysvětlíte jim, jak se věci mají.“
Dodal: „Myslím, že ta diskuse neproběhla tak podrobně, jak tvrdí Mercedes, a to vedlo k tomu, co se stalo.“
Ačkoli Steiner tvrdil, že Ferrari mohlo své jezdce lépe připravit na potenciální situace s týmovými příkazy, dodal, že Hamilton neměl být v týmovém rádiu tak kritický.
„Nemyslím si, že si Lewis tím, že byl tak kritický, pomohl, protože když sedíte u boxové zdi a slyšíte to, řeknete si: ‚Tenhle chlap se příliš snaží prosadit sám sebe. Už tady nevidí tým.‘ Mohl bys místo toho říct: ‚Hele, nebylo by lepší, kdybys mě nechal předjet, jsem rychlejší?‘, místo toho, aby řekl: ‚Kvůli tobě jsem tady ztratil čas.‘“
Hamilton se později k týmovým rádiovým zprávám vyjádřil na sociálních sítích. „Poslechl jsem si některé ze svých komentářů z rádia a televize. V zápalu okamžiku se může projevit frustrace, zvlášť když vám na tom záleží tak moc jako mně,“ napsal na Instagramu.
„Ale to nebyla ta nejlepší verze mě samotného. Beru za to zodpovědnost a budu se zlepšovat. Ta vášeň pochází z víry v tento tým, v lidi v něm a v to, co společně budujeme. Směr je jasný. Věříme v to. A boj rozhodně stále pokračuje.“