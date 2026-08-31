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Hamilton to přehnal: Steiner kritizuje jeho rádiové zprávy

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Günther Steiner se vyjádřil k rozhořčeným rádiovým zprávám Lewise Hamiltona z Velké ceny Nizozemska. Podle bývalého šéfa Haasu si jezdec Ferrari kritikou týmu v klíčových momentech nijak nepomohl.
Hamilton to přehnal: Steiner kritizuje jeho rádiové zprávy

Hamilton to přehnal: Steiner kritizuje jeho rádiové zprávy

Zdroj: SvětFormule.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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