K čemu je ta malá dírka v rukojeti pánve? 9 z 10 Čechů to netuší a celý život ji ignoruje

Máte ji na pánvi, na rendlíku i na většině hrnců a nejspíš jste jí za celá léta u sporáku nevěnovali jedinou myšlenku. Ta malá dírka na konci rukojeti přitom nevznikla kvůli hezčímu vzhledu. Schovává se za ní praktický trik, který vám udrží kuchyňskou linku čistou a vaření zpříjemní víc, než byste čekali.
Většina lidí v něm vidí jen háček na zeď
Když se nad tím otvorem někdo vůbec zamyslí, obvykle ho odbude jednou odpovědí. Prý je na zavěšení. Něco pravdy na tom je, hrnec nebo pánev si za něj pověsíte na hák a ušetříte místo ve skříňce. Pověšené nádobí navíc rychleji uschne, protože z něj voda volně steče, a povrch pak déle odolává rzi.
Jenže kolik lidí u nás doma opravdu věší hrnce a pánve na stěnu? Naprostá většina z nás je skládá do zásuvek a poliček, kde otvor na zavěšení nikdy nepřijde ke slovu. Věšení nádobí dává smysl hlavně v restauračních provozech, kde na to mají prostor a háky u sporáku patří ke standardu. A právě proto u nás většina lidí otvor míjí pohledem, aniž by tušila, že umí i něco úplně jiného.
Přečtěte si také: Babiččin trik na svíčkovou zná málokdo. Stačí 1 lžička do omáčky a chuť bude jako z restaurace Zavěšení za otvor v rukojeti šetří místo ve skříňce a mokré nádobí na háku rychleji oschne. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Pravá vychytávka je stojánek na špinavou vařečku
Při vaření se pořád opakuje jedna drobná otravnost. Kam s umazanou vařečkou, ze které ještě odkapává jídlo? Když ji necháte ležet na lince, uděláte si mastný flek, a shánět pokaždé čistý tácek taky nikoho nebaví. Otvor v rukojeti tuhle věčnou drobnost vyřeší za vás.
Konec vařečky nebo obracečky jednoduše prostrčíte otvorem tak, aby špinavá část zůstala viset nad pánví. Kapky jídla i tuku pak stékají zpátky do nádoby, kde beztak končí, místo aby dělaly nepořádek na sporáku. Náčiní máte celou dobu po ruce a přesně víte, kam jste ho odložili. Ve stísněné kuchyni, kde se pere o každý centimetr linky, je to k nezaplacení.
Jak náčiní zaklesnout, aby nespadlo a nekapalo na linku
Trik má pár drobností, na které je dobré myslet. Náčiní zasuňte do otvoru pod mírným úhlem, aby celé neproklouzlo skrz a nespadlo na podlahu. Zároveň ho natočte pracovním koncem dovnitř nad jídlo, aby špinavá část zůstala přímo nad pánví.
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Pohlídejte si i to, kudy stéká šťáva. Když vařečku nasadíte špatně, omáčka poteče po rukojeti dolů a nepořádku si naděláte ještě víc než předtím. Chvilku si s úhlem pohrajte a rychle najdete polohu, která u vaší pánve a vaší vařečky drží. U každého tvaru náčiní to dopadne trochu jinak, takže se vyplatí si to doma vyzkoušet naostro.
Pro dřevěnou vařečku ideální, s kovem a plastem opatrně
Ne každé kuchyňské náčiní se pro tenhle způsob hodí. Nejlíp dopadne obyčejná dřevěná vařečka. Dřevo nevede teplo, takže se v otvoru nerozpálí, je hygienické a nehrozí, že by vás při dalším zamíchání propálilo až k prstům.
Kovové obracečce se u rozžhavené pánve raději vyhněte. Kov se ohřeje jak od plotny, tak od horké rukojeti, a vy se pak o něj snadno spálíte. Plastové náčiní k horku nepatří vůbec, protože se dokáže zdeformovat nebo rovnou roztavit. Silikonové stěrky snesou víc, ale i ony mají svůj teplotní strop, takže je nenechávejte viset nad prudce rozpáleným olejem.
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Přehledně vhodnost jednotlivých materiálů shrnuje následující tabulka:
Materiál Vhodnost Proč Dřevěná vařečka Nejlepší volba nevede teplo, nerozpálí se, je hygienická Kovová obracečka Raději ne ohřeje se od plotny i rukojeti, hrozí spálení Plastové náčiní Nevhodné může se zdeformovat nebo roztavit Silikonové stěrky Jen opatrně snesou víc, ale mají teplotní strop Zavěšení i odložená poklice jako bonus
Otvor poslouží ještě jinak než jako držák na vařečku. Zaklesnout se do něj dá třeba i držadlo pokličky, která pak visí stranou a svým vnitřkem se nedotkne linky ani dřezu. Protáhnout jím jde i kus utěrky nebo chňapky, takže rukojeť pak držíte přes látku a nespálíte se o ni.
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Až se tedy příště zadíváte na tu nenápadnou dírku, vzpomeňte si, že v sobě skrývá hned několik šikovných vylepšení každodenního vaření. Stačí ji začít používat a okolí sporáku zůstane o poznání čistší.
Zdroje: https://www.chowhound.com/1498877/use-hole-in-pot-handles-hold-stirring-spoons-prevent-mess/, https://www.dotyk.cz/lifestyle/triky-domacnosti-panev-skryte-funkce/, https://chalupari-zahradkari.cz/tipy/panev-rukojet-otvor/, https://www.tiscali.cz/k-cemu-maji-vsechny-panve-otvor-v-rukojeti-zaveseni-je-az-druhotna-funkce-634934, https://prosvet.cz/vite-k-cemu-slouzi-maly-otvor-na-rukojeti-hrnce/