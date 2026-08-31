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Čau čau: plyšový medvídek, který si o sobě myslí, že je císař

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Člověk se podívá na čau čau a udělá přesně tu chybu, kterou tenhle pes očekává. Řekne si: jé, chlupatý medvídek. Jenže čau čau není medvídek. Čau čau je aristokrat v kožešině, který přišel lidstvu připomenout, že roztomilý vzhled ještě neznamená povahu gumového plyšáka.
Čau čau: plyšový medvídek, který si o sobě myslí, že je císař

Čau čau: plyšový medvídek, který si o sobě myslí, že je císař

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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