Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Jáma lvová je zpět. Noví investoři půjdou hned v první epizodě do postele

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pět zkušených podnikatelů, skutečné peníze a odvážné nápady, které se během několika minut mohou proměnit v investici. Jáma lvová se vrací s druhou řadou, ve které se do investorských křesel znovu usednou Jaroslav Svoboda, Václav Staněk a Libor Váka. Nově se k nim připojí Dominik Píchal, který z malého e-shopu Grizly vybudoval miliardovou firmu, a Radka Viktorie Dohnalová, zakladatelka společnosti ATAIRU a expertka na leadership se zkušenostmi z Harvardu, McKinsey a OSN.
Jáma lvová je zpět. Noví investoři půjdou hned v první epizodě do postele

Jáma lvová je zpět. Noví investoři půjdou hned v první epizodě do postele

Zdroj: Se souhlasem TV Nova
Reklama
Další články z Aplausin.cz
Prohrála soutěž o vlastní dvojnici, odmítla Elvise a pod šaty skrývala tajemství: Dolly Parton, jak jste ji neznali
Prohrála soutěž o vlastní dvojnici, odmítla Elvise a pod šaty skrývala tajemství: Dolly Parton, jak jste ji neznali
„Pávkovo veto“ rozpoutalo ostré reakce! Ševčík si vystřelil z prezidenta Pavla přímo před kamerami
„Pávkovo veto“ rozpoutalo ostré reakce! Ševčík si vystřelil z prezidenta Pavla přímo před kamerami

Poslanec Miroslav Ševčík (68) (SPD) se na tiskové konferenci postaral o pořádný rozruch. Když přišla řeč na...

Složenky se neptají: Lela po rozchodu s Karlosem rozprodala luxusní šatník
Složenky se neptají: Lela po rozchodu s Karlosem rozprodala luxusní šatník

Bývalá partnerka Karlove Vémoly (40) Lela Vémola (37) uspořádala během víkendu bazárek ve FU Club &...

Žhavý pozdrav od moře: Single Marta Dancingerová rozpaluje fanoušky v plavkách
Žhavý pozdrav od moře: Single Marta Dancingerová rozpaluje fanoušky v plavkách

Oblíbená herečka Marta Dancingerová (34) je nějakou dobu single. Minulý rok byl pro ni vztahově poměrně...

První reakce Brzobohatého na svatbu exmanželky Kuchařové: Podruhé si vzala Ondřeje
První reakce Brzobohatého na svatbu exmanželky Kuchařové: Podruhé si vzala Ondřeje

Modelka Taťána Kuchařová (38) všem vyrazila dech, když se na veřejnost dostala informace, že se tajně...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

Všechny články tohoto autora →
Aplausin.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
KulturaTelevizeCelebrityReality show
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.