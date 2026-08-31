Pět zkušených podnikatelů, skutečné peníze a odvážné nápady, které se během několika minut mohou proměnit v investici. Jáma lvová se vrací s druhou řadou, ve které se do investorských křesel znovu usednou Jaroslav Svoboda, Václav Staněk a Libor Váka. Nově se k nim připojí Dominik Píchal, který z malého e-shopu Grizly vybudoval miliardovou firmu, a Radka Viktorie Dohnalová, zakladatelka společnosti ATAIRU a expertka na leadership se zkušenostmi z Harvardu, McKinsey a OSN.
Jáma lvová je zpět. Noví investoři půjdou hned v první epizodě do postele
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