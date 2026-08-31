Kdo dává tyhle 2 potraviny vedle sebe do lednice, ať s tím okamžitě přestane. Zkazí se o polovinu dřív

Lednička vypadá jako místo, kde jídlo v klidu počká, dokud na něj nedojde řada. Jenže o tom, jak rychle věci uvnitř zvadnou nebo změknou, nerozhoduje jen samotný chlad. Velký vliv má i to, co leží vedle čeho. Právě dvě úplně obyčejné suroviny, které lidé bez rozmýšlení hodí do jedné zásuvky, se kvůli sousedství kazí zbytečně rychle. Kdyby ležely každá jinde, klidně by vydržely dvojnásobek času.
Jablka a mrkev si v jedné přihrádce škodí
Jsou to jablka a mrkev. Vypadá to jako neškodná dvojice, obojí přece do lednice patří a spousta lidí to tak dělá roky. Háček je v tom, že jablko kolem sebe uvolňuje plyn, na který je mrkev mimořádně citlivá. Ten stárnutí kořene urychlí, takže mrkev časem změkne a povadne. Nakonec se z pevného kořene stane ohebný proužek, který se v kuchyni k ničemu nehodí. Na měknutí kořenové zeleniny uskladněné blízko jablek dlouhodobě upozorňuje i Státní zemědělská a potravinářská inspekce.
Jablko uvolňuje etylen, na který je mrkev v těsném sousedství obzvlášť citlivá a rychleji měkne. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Stejný osud přitom nečeká jen mrkev. Když k jablkům přiložíte hlávkový salát nebo lístky špenátu, začnou vadnout a hnít mnohem dřív, než byste čekali.
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Tím plynem je etylen. Jde o přirozený rostlinný hormon, který dozrávající ovoce vypouští do okolí, a funguje jako signál ke zrání. Potíž je, že tenhle signál nezůstane jen v jablku. Rozšíří se i k sousedním plodinám a rozjede jejich zrání dřív, než je vůbec stihnete sníst. U citlivé zeleniny to znamená rychlejší měknutí, žloutnutí a nakonec hnilobu.
Chlad sice tvorbu etylenu tlumí, úplně ji ale nezastaví. Pokud tedy v jedné zásuvce leží silný producent vedle citlivého souseda, ani lednice je před sebou navzájem neochrání.
Které druhy si nesednou
Nejsilnějšími zdroji etylenu jsou vedle jablek také hrušky a banány. Ze zeleniny se přidávají třeba rajčata. Na opačné straně stojí plodiny, které na plyn reagují nejhůř: listový salát, špenát, brokolice, okurky nebo čerstvé bylinky. Právě tyhle druhy dostanou v sousedství jablka nebo hrušky zabrat nejrychleji.
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Pro rychlý přehled, co od sebe v lednici držet, poslouží následující tabulka:
Silné zdroje etylenu Citlivé druhy (reagují nejhůř) jablka listový salát hrušky špenát banány brokolice rajčata okurky čerstvé bylinky
Vodítko je proto jednoduché. Co samo silně voní zráním, drž dál od jemné zeleniny a bylinek. Čím blíž u sebe obojí leží, tím kratší život má ten citlivější z dvojice.
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Náprava nic nestojí a zabere pár vteřin. Nejdůležitější je oddělit ovoce od citlivé zeleniny. Jablka a hrušky si dejte do vlastní mísy nebo přihrádky a nechte mezi nimi a zeleninou aspoň kousek místa, ideálně kolem dvaceti centimetrů.
Šikovná je i spodní zásuvka lednice, takzvaný crisper. Udržuje vyšší vlhkost a zároveň částečně odděluje svůj obsah od zbytku chladničky. Když do ní uložíte listovou a kořenovou zeleninu a ovoce necháte jinde, vydrží všechno znatelně déle. Uzavřená dóza nebo box navíc zabrání tomu, aby se plyn šířil dál.
A ještě jedna věc. Některé suroviny do lednice vlastně vůbec nepatří. Rajčatům i okurkám chlad bere chuť a strukturu, cibuli a bramborám zase vadí vlhko. Těm se daří líp v suché a temné spíži. U rajčat to platí dvojnásob, protože právě ona patří k nejsilnějším zdrojům etylenu, a mimo lednici tak nemají koho poškodit.
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Pár centimetrů navíc mezi jablky a zeleninou se pozná rychle. Zbytečně nevyhodíte nakřáplý salát ani gumovou mrkev a nákup vydrží tak, jak má. A protože vyhozená zelenina jsou vždycky i vyhozené peníze, ušetří tahle drobnost nejen jídlo, ale i peněženku.
Až budete příště skládat nákup do lednice, věnujte pár vteřin tomu, co dáváte vedle čeho. Ovoce zvlášť, jemnou zeleninu zvlášť. Je to ta nejlevnější vychytávka, jak mít doma déle čerstvé ovoce i zeleninu.
Zdroje: https://www.szpi.gov.cz/clanek/rady-pro-konkretni-druhy-potravin-ovoce-a-zelenina-nez-si-kousneme-do-jablka.aspx, https://www.lord.eu/blog/etylen/, https://magazin.recepty.cz/clanky/tyto-druhy-ovoce-a-zeleniny-nikdy-neskladujte-dohromady-zacnou-se-mnohem-rychleji-kazit-2162.html, https://cnn.iprima.cz/chyby-ktere-delame-pri-skladovani-potravin-v-lednici-nekterym-vecem-chlad-vylozene-skodi-504623, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-skladovat-okurky/, https://www.tiscali.cz/kuchar-varuje-cechy-nikdy-neskladujte-tyhle-2-potraviny-vedle-sebe-zkazite-obe-734270