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Jen vraždy v budově míří do Londýna. Podcasterka je požádá o pomoc, než se sama stane obětí vraždy

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Šestá řada Jen vraždy v budově opouští New York a přesouvá vyšetřování do Londýna. Do děje tentokrát zasáhne skutečná manželka hlavního aktéra.
Jen vraždy v budově

Jen vraždy v budově

Zdroj: FOTO:Miya Mizuno / distr. Disney+
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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