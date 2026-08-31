Nebezpečný pro své okolí. Ovečkin se na silnici chová jako neřízená střela

Když server Maš na sporte zveřejnil 24. srpna 2026 souhrn přestupků navázaných na Ovečkinův Aurus Arsenal s registrační značkou R 008 BB 77, čísla mluvila jasně. Překročení rychlosti, parkování v zakázaných místech, nezaplacené průjezdy placeným úsekem, celkem 33 případů, dohromady za 82 tisíc rublů, tedy zhruba 18 tisíc korun. Pro nejlépe placeného ruského hokejistu v historii NHL částka, která se vejde do účtu za večeři. A možná právě proto ten vzorec vypadá tak, jak vypadá.
Aurus se značkou 008 a pokuty jako provozní náklad
Ovečkinův vůz není ledajaké auto. Aurus Arsenal, minivan z ruského státního „specprojektu“, se podle RBC v době zachycení ještě ani nedostal do běžného prodeje. Značka 008 zjevně odkazuje na osmičku, kterou Ovečkin nosí na dresu Washington Capitals už od roku 2005. Kdo mu ji zajistil, veřejně známo není, ale symbolika je průhledná.
Podle Sport Mail bylo 32 z 33 pokut uhrazeno. Zbývala jediná v hodnotě 4 500 rublů, necelá tisícovka v českých korunách. Žádná nehoda, žádné zranění, žádný trestní čin. Jenže právě ta rutinnost je na celém příběhu nejzajímavější. Třiatřicet přestupků za léto není výstřelek. Je to systém.
Rychlost jako životní styl
Ovečkinův vztah k plynovému pedálu není novinkou. V rozhovoru pro RIA Novosti z roku 2025 sám přiznal, že má rád rychlou jízdu a že si v Rusku kdysi „dal“ 270 km/h na rovném úseku. Ve Washingtonu ho prý policisté občas poznali a místo pokuty si odnesli vstupenky nebo autogram.
Starší výroky dávají letošním číslům kontext. Nejde o jednorázový úlet, ale o opakovaný přístup člověka, který rychlost vnímá jako přirozenou součást života, a pokuty jako drobnou daň za tento luxus.
Co by ho čekalo v Česku
V Rusku jsou fixní sazby za rychlostní přestupky nízké. Překročení o 20 až 40 km/h stojí 750 rublů, tedy asi 165 korun. I v nejvyšším pásmu, nad 80 km/h, je pokuta 7 500 rublů, přibližně 1 650 korun, případně zákaz řízení na šest měsíců. Parkování v zakázaném místě vyjde na 1 000 až 1 500 rublů.
V České republice by tatáž série dopadla podstatně tvrději:
- Rychlost: Podle tabulky BESIP se za překročení přidělují 2, 4 i 6 trestných bodů. Při 12 bodech přichází zákaz řízení.
- Placené úseky: Jízda bez dálniční známky znamená na místě až 5 000 Kč, ve správním řízení až 20 000 Kč.
- Parkování: Sazby jsou nižší, ale v kombinaci s rychlostními body by Ovečkin o řidičák přišel dávno před třicátým třetím přestupkem.
Ruský systém fixních pokut zkrátka u bohatých řidičů nefunguje jako brzda. Ve Finsku to řeší příjmově navázanými pokutami, tamní systém dokáže milionáři vystavit účet za rychlost v řádu desítek tisíc eur. V Británii může soud vyměřit až 2 500 liber a tři body na řidičák. V Moskvě? Osmnáct tisíc korun za celé léto.
Ovečkin není sám, ale je nejintenzivnější
Zajímavé srovnání nabízí případ jeho krajana a rivala z NHL Jevgenije Malkina. RIA Novosti v červnu 2025 spočítala, že Malkin nasbíral v Rusku 143 pokut, ovšem za šest let. Ovečkinových 33 za čtyři měsíce je v přepočtu na čas výrazně hustší série. Malkinův případ vypadá jako dlouhodobý archiv drobných prohřešků. Ovečkinův jako cílená letní ofenziva.
10. září 2026 Ovečkin odletěl zpět do Severní Ameriky, aby se připravil na svou 22. sezonu v NHL. Na ledě je stále nejlepším střelcem v historii ligy. Na moskevských silnicích zanechal účet, který by průměrného ruského řidiče bolel, ale který pro něj představuje asi tolik co zapomenutý drobný v kapse bundy.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek