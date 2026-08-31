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Nebezpečný pro své okolí. Ovečkin se na silnici chová jako neřízená střela

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Třiatřicet dopravních přestupků za čtyři měsíce. Hokejová legenda Alexandr Ovečkin strávila léto v Rusku a její luxusní minivan mezitím sbíral pokuty rychleji než body v NHL.
Nebezpečný pro své okolí. Ovečkin se na silnici chová jako neřízená střela

Nebezpečný pro své okolí. Ovečkin se na silnici chová jako neřízená střela

Zdroj: Washington Capitals
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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