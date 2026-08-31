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Děti si oběd naberou samy. Škola v Kohoutovicích testuje nový způsob výdeje

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Brněnská základní škola Chalabalova chystá změnu, která se dotkne stovek školáků. Od nového školního roku nahradí klasický výdej obědů švédské stoly. Děti si tak budou moci samy zvolit, kolik jídla si naberou. Novinka má především omezit plýtvání.
Ilustrační fotografie

Ilustrační fotografie

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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