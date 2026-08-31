Mozek má vlastní brzdu chronické bolesti. Paradoxně může při poškození začít bolest zesilovat

Nová studie na myších ukázala, že po poškození nervu se malá oblast mozkového kmene zvaná locus coeruleus může stát aktivním generátorem bolestivé přecitlivělosti.
Zároveň však stejné neurony obsahují μ-opioidní receptory, které fungují jako brzda. Když je vědci odstranili, bolestivá přecitlivělost se zhoršila. Když receptory vrátili, hypersenzitivita ustoupila.
Centrum bdělosti dostalo druhou roli
Locus coeruleus leží hluboko v mozkovém kmeni a patří k hlavním zdrojům noradrenalinu v mozku. Je důležitý pro bdělost, pozornost, reakci na stres a schopnost rychle reagovat na změny prostředí. Zároveň už dlouho víme, že ovlivňuje bolest.
Jenže jeho role působila paradoxně. Někdy aktivace systému bolest tlumí, jindy ji naopak zesiluje. Výzkumníci z Washington University School of Medicine proto sledovali, co se s locus coeruleus děje při neuropatické bolesti způsobené poškozením nervu.
Když oblast vypnuli, bolest ustoupila
V myším modelu se po poškození periferního nervu rozvinula zvýšená citlivost na dotek a teplo. Když vědci aktivitu neuronů locus coeruleus dočasně potlačili, hypersenzitivita se snížila. To znamená, že poškozený nerv nebyl jediným zdrojem problému.
Mozek sám aktivně přispíval k udržování bolesti. Výraznou roli měly zejména neurony vysílající projekce do mediální prefrontální kůry.
Chronická bolest tedy nevypadá pouze jako příliš silný senzorický signál, který mozek pasivně přijímá. Část centrálního nervového systému může sama vytvářet podmínky, v nichž se bolest udržuje.
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Na stejných neuronech leží vlastní brzda
Locus coeruleus obsahuje velké množství μ-opioidních receptorů. Právě na tento typ receptoru působí přirozené endogenní opioidy i léky jako morfin nebo fentanyl. Vědci geneticky odstranili μ-opioidní receptory pouze z neuronů locus coeruleus.
Myši byly po poškození nervu ještě citlivější. Potom tým receptory do stejných buněk znovu vrátil. Hypersenzitivita se zmírnila. Na jednom místě v mozku tak máme systém, který může bolest aktivně pohánět, a současně receptorový mechanismus, který jej dokáže brzdit.
Proč tedy nepoužít opioid?
Protože opioidní receptory nejsou pouze v této jedné oblasti. Jsou rozptýlené v mozku, míše i dalších částech těla. Když člověk dostane systémový opioid, může sice utlumit bolest, ale současně zasáhne centra odměny, dýchání a další funkce. Výsledkem může být tolerance, závislost a při vysoké dávce život ohrožující útlum dechu.
Cílem výzkumníků proto není vytvořit „ještě silnější morfin“. Zajímavější možností je jednou zasáhnout pouze konkrétní okruh nebo konkrétní podskupinu receptorů, které drží patologickou bolest pod kontrolou. Taková léčba ale zatím neexistuje.
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A hlavně: zatím jde o myši
To je nejdůležitější omezení celé studie. Mechanismus byl detailně rozebrán v myším modelu neuropatické bolesti. Lidský nervový systém má locus coeruleus také a jeho základní neurochemie je podobná, ale nelze automaticky předpokládat, že cílený zásah bude u člověka fungovat stejně.
Chronická bolest navíc není jedna nemoc. Může vznikat po diabetickém poškození nervů, úrazech, infekcích, chirurgických zákrocích nebo celé řadě dalších příčin.
Výzkum nepřináší nový lék. Přináší konkrétní biologický mechanismus, který může být důležitý pro další vývoj léčby.
Bolest není kabel vedoucí z rány do hlavy
A právě to je možná nejdůležitější pointa. Mozek bolestivé informace nečte jako jednoduchý displej. Aktivně je zesiluje, filtruje, tlumí a interpretuje. U chronické bolesti se některé regulační systémy mohou přestavět natolik, že původní poranění už není jediným důvodem, proč bolest pokračuje.
Poškozený nerv může celý proces spustit. Ale později se část bolesti přestěhuje do samotného způsobu, jakým ji nervový systém zpracovává.
A nový výzkum ukazuje, že v jednom malém okruhu mozku vedle sebe existuje plynový pedál i brzda.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Current Biology – Mu opioid receptors gate the locus coeruleus pain generator [2], Washington University School of Medicine – Scientists identify brain’s brake that shuts off chronic pain [3], img AI generated