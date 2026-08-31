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Mozek má vlastní brzdu chronické bolesti. Paradoxně může při poškození začít bolest zesilovat

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Bolest intuitivně chápeme jako zprávu z poškozeného místa. Poraněný nerv vyšle signál, ten dorazí do mozku a člověk ho vnímá jako bolest. U chronické neuropatické bolesti se ale systém může zásadně změnit.
Mozek má vlastní brzdu chronické bolesti. Paradoxně může při poškození začít bolest zesilovat

Mozek má vlastní brzdu chronické bolesti. Paradoxně může při poškození začít bolest zesilovat

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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