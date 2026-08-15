Khabib proti Islamovi? Cormier by sázel na NurmagomedovaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Khabib proti Islamovi? Cormier by sázel na Nurmagomedova
Jairzinho Rozenstruik má podle prvních informací pokračovat v PFL. Pro těžkou váhu organizace jde o...
Michael Morales prošel kvůli roli náhradníka titulového duelu na UFC 330 mimořádným shazováním. Z více než...
RFA 32: Boj o hrad se dnes odehraje pod širým nebem přímo na Bratislavském hradě. Čeští fanoušci mohou celý...
Lucie Pudilová si myslela, že si v titulové bitvě se Szabovou zlomila palec na šest částí. Při další...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →