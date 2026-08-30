Itauma osm kol dokazoval, proč měl být novým Tysonem. Deváté ukázalo, proč se mistrem světa stal Hrgović

Itauma byl rychlejší, přesnější a nebezpečnější. Ve druhém kole poslal Hrgoviće na zem. Ještě v osmém Chorvata zasypával kombinacemi, otevřel mu tržnou ránu nad okem a vypadal jako muž, který už jen čeká na okamžik, kdy titul definitivně vezme.
Potom začalo deváté kolo.
A zápas, který měl korunovat budoucnost těžké váhy, během několika desítek sekund ukázal, proč je v boxu někdy zkušenost cennější než osm vyhraných kol.
Itauma vstoupil na území, které ještě vůbec neznal
Před sobotou Moses Itauma nikdy v profesionální kariéře neboxoval déle než šest kol. To je možná nejdůležitější údaj celého zápasu. Do boje o světový titul tedy nevstupoval pouze proti nejtěžšímu soupeři své kariéry. Poprvé měl zjistit, co s jeho tělem, tempem a rozhodováním udělají sedmé, osmé, deváté a případně další kola proti těžké váze, kterou nedokáže rychle odstranit z cesty.
Talent podobnou zkušenost nenahradí. Itauma první polovinu zápasu zvládal skvěle. Jeho rychlost byla na těžkou váhu mimořádná, dobře se pohyboval, trefoval Hrgoviće čistě a díky kombinacím vypadal chvílemi spíš jako výrazně lehčí boxer než více než stokilový muž. Jenže právě tempo, které mu dávalo převahu, postupně začalo vytvářet problém.
Hrgović pořád stál.
Hrgović nemusel být osm kol lepší. Potřeboval osm kol přežít
Po zápase Chorvat řekl něco, co může na první pohled znít jako provokace. Itaumu označil za fantastický talent, současně ale tvrdil, že mladý Brit bojoval jako amatér a zbytečně spotřeboval příliš mnoho energie.
Výsledek mu dal silný argument.
Hrgović ve 34 letech dobře znal situaci, kterou jeho soupeř ještě nezažil. Věděl, že mistrovský zápas se nevyhrává podle toho, kdo vypadá nejlépe po čtyřech nebo šesti kolech. Musí být schopen fungovat i ve chvíli, kdy svaly přestanou reagovat stejně rychle, dech už se nevrací během minutové pauzy a každá předchozí rána začne být o něco těžší.
Nemusel první část zápasu vyhrát. Musel zůstat dostatečně nebezpečný na to, aby dostal možnost bojovat i v té druhé. A přesně to dokázal.
V osmém kole Itauma útočil na konec. V devátém už téměř nemohl stát
Ten kontrast byl mimořádný.
Na konci osmého kola Itauma Hrgoviće tlačil, trefoval a snažil se zápas ukončit. Jenže místo konce přišla další přestávka a potom kolo, které už jeho tělo nezvládlo.
Hrgović okamžitě poznal změnu. Itauma začal míjet, pohyb zpomalil a především ztratil schopnost reagovat na Chorvatův tlak. Velký pravý úder ho poslal do provazů a následovala série ran proti soupeři, který už téměř neměl čím odpovědět.
Rozhodčí Howard Foster se chystal zasáhnout prakticky ve stejnou chvíli, kdy Itaumův roh hodil do ringu ručník.
Zápas skončil technickým knockoutem v devátém kole. Ještě pár minut předtím přitom Itauma vypadal jako budoucí mistr světa.
Tysonův rekord nebyl jen číslo navíc
Srovnání s Mikem Tysonem mohlo před zápasem působit jako jednoduchý způsob, jak zvýšit jeho atraktivitu. Ve skutečnosti velmi dobře vystihovalo velikost očekávání, která Itaumu obklopovala.
Tyson získal svůj první světový titul v roce 1986 ve dvaceti letech a dodnes zůstává nejmladším mistrem světa těžké váhy. Itauma tento rekord už překonat nemohl, ale vítězstvím nad Hrgovićem by se zařadil hned za něj.
A nebylo to postavené jen na věku.
Lidé kolem boxu před zápasem mluvili o Itaumově pohybu, rychlosti a ringové inteligenci způsobem, jakým se o běžných jednadvacetiletých těžkých vahách nemluví. Bývalý mistr světa Andy Lee i expert Barry Jones upozorňovali, že jde o mimořádný talent, ale zároveň pojmenovali přesně tu část jeho kariéry, kterou ještě nebylo možné prověřit: jak bude reagovat na skutečnou nepřízeň a dlouhý, vyčerpávající zápas.
V sobotu dostali odpověď.
Neznamená, že Itauma není budoucností těžké váhy. Znamená pouze, že budoucnost nepřišla tak rychle, jak se očekávalo.
Hrgović dostal titul právě za to, co se u mladého talentu nedá přeskočit
Filip Hrgović už v kariéře zažil zápasy, ve kterých věci nešly podle plánu. Prohrál s Danielem Duboisem, boxoval těžké zápasy a do Londýna nepřijel s aurou nedotknutelného fenoménu.
Právě to se nakonec stalo jeho výhodou.
Když byl ve druhém kole na zemi, nebyla to pro něj situace, která by rozbila celý obraz vlastní kariéry. Když prohrával další kola, pořád věděl, že má před sebou čas. A když Itauma začal v devátém kole fyzicky vadnout, Hrgović už nepotřeboval nic složitého. Potřeboval poznat okamžik, na který čekal.
Poznal ho.
Ve 34 letech se stal prvním chorvatským mistrem světa v těžké váze a okamžitě se dostal do úplně jiné pozice v divizi. Zatímco on může přemýšlet o dalších titulových zápasech, Itauma dostal první profesionální porážku a po utkání musel být z ringu odvezen na nosítkách a podstoupit lékařské vyšetření.
To nejdůležitější si ale může z Londýna odnést i on.
Prvních osm kol totiž ukázalo, proč kolem něj vzniklo tolik očekávání. Deváté mu ukázalo, co ještě neumí.
A v jednadvaceti letech může být právě tahle lekce nakonec mnohem důležitější než rekord, který měl v sobotu získat.
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Zdroje: Reuters – Hrgovic storms back to defeat Itauma for IBF heavyweight title [1], The Guardian – Filip Hrgovic stuns Britain's Moses Itauma to claim IBF world heavyweight title [2], The Guardian – Reality check: just how good is Britain's Moses Itauma? The expert view [3], ESPN – Filip Hrgovic: Moses Itauma good but fought like an 'amateur' [4].