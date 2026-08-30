Brazilka složila soupeřku loktem. Pět výher v řadě ji tlačí k titulu UFCPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Brazilka složila soupeřku loktem. Pět výher v řadě ji tlačí k titulu UFC
Čínský bojovník Liu Ce při debutu v UFC svého soupeře několikrát zasáhl i sám schytal tvrdé údery, než v...
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Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
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