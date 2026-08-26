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Jak skladovat brambory, když nemáte sklep

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Brambory patří k plodinám, které můžete skladovat dlouhodobě – pokud k tomu ovšem máte vhodné podmínky. Chraňte je před světlem, teplem a přílišnou vlhkostí, před kolísám teplot a máte vyhráno! Z toho plyne, že pro skladování brambor je vhodné tmavé, chladné a dobře větrané místo, kde nemrzne – například nevytápěná chodba, komora u vstupních dveří, chladnější předsíň nebo prostor pod schodištěm. Zapomeňte ale na igelitové tašky. V nich se drží vlhkost a hlízy mohou začít plesnivět. Místo toho sáhněte po papírové krabici s několika otvory, dřevěných nebo plastových bedýnkách s dostatečnými otvory nebo i košíku vyloženém novinovým papírem.
Brambory

Brambory

Zdroj: Naše zahrada
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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