Podzimní výsadba cibulovin. Hloubka uložení cibulky rozhodne

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Podzimní výsadba cibulovin. Hloubka uložení cibulky rozhodnePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Podzim se pomalu přiblížil a myslet je třeba nejenom na sklizeň různých plodů. Těch je nyní na zahradě obří množství. Klasiku představují zejména rajčata a papriky. Zapomenout bychom nyní na konci srpna a na začátku září neměli na cibuloviny. Mít doma na zahradě krásné hyacinty, tulipány, narcisy, šafrán nebo okrasný česnek stoprocentně stojí za to. My se proto v následujících řádcích zaměříme nejen na základní pravidla pro výsadbu cibulek, z nichž nám tyto květiny vyrostou, ale hlavně na hloubku jejich uložení.
Výsadba cibulovin
Zdroj: Chat Day
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Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...Všechny články tohoto autora →
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