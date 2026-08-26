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Podzimní výsadba cibulovin. Hloubka uložení cibulky rozhodne

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Podzim se pomalu přiblížil a myslet je třeba nejenom na sklizeň různých plodů. Těch je nyní na zahradě obří množství. Klasiku představují zejména rajčata a papriky. Zapomenout bychom nyní na konci srpna a na začátku září neměli na cibuloviny. Mít doma na zahradě krásné hyacinty, tulipány, narcisy, šafrán nebo okrasný česnek stoprocentně stojí za to. My se proto v následujících řádcích zaměříme nejen na základní pravidla pro výsadbu cibulek, z nichž nám tyto květiny vyrostou, ale hlavně na hloubku jejich uložení.
Výsadba cibulovin

Výsadba cibulovin

Zdroj: Chat Day
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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