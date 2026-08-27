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Před 102 lety poprvé vzlétla vzducholoď Los Angeles. Loď, která na rozdíl od jiných nehavarovala

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Píše se 27. srpen 1924 a vzducholoď Los Angeles, kterou na zakázku amerického námořnictva vyrobila Zeppelinova společnst v Německu se vydává na svůj první…
vzducholod los angeles

vzducholod los angeles

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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