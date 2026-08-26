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Ocet a bramborové slupky. Využijte tuto směs na zahradě

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Patříte mezi ekologické zahrádkáře? Pak jistě neustále hledáte způsoby, jak co nejvíce podpořit růst rostlin ryze přírodními prostředky. Zajímavou kombinací je univerzální prostředek v podobě octa a bramborové slupky, které většinou považujeme za odpad a končí v koši nebo na kompostě. Přitom se jedná o významnou surovinu bohatou na prospěšné látky.
bramborové slupky

bramborové slupky

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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