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„Zloděj odnesl věci za statisíce a jednu drobnost, kvůli které klient nedostal ani korunu,“ říká likvidátor

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Můžete mít pojištěný dům i domácnost, pravidelně platit pojistné a být přesvědčení, že vás v případě vloupání nemůže nic překvapit. Pak ale přijde zloděj a spolu s drahým nářadím si odnese i jednu zdánlivě bezvýznamnou věc.
bytelný zámek

bytelný zámek

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...

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