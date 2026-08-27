Kasík ze Sparty před derby: Nenávist mezi fanoušky roste a kluby nemají zákonné nástroje, jak zasáhnout

9. května 2026 se v Edenu nedohrálo derby Slavie se Spartou. Pyrotechnika, vhazování předmětů na hřiště, přerušení zápasu. O necelé čtyři měsíce později, v neděli 30. srpna, se obě strany potkají znovu, tentokrát na Letné. A Ondřej Kasík, ředitel Sparty pro vnější vztahy, v rozhovoru pro CNN Prima NEWS popisuje situaci, která daleko přesahuje jeden fotbalový zápas. Pyrotechnika se podle něj na stadion dostává i zapečená v bagetě. Klub nemůže zjistit totožnost pachatelů. A policie mu kvůli platným zákonům odmítá vydat osobní údaje lidí, které sama identifikovala.
Bageta, která říká víc než tisíc slov
Kasíkův příklad s pyrotechnikou ukrytou v pečivu zní absurdně, ale přesně ilustruje problém, na který Sparta naráží. Kontroly u vstupů mají své limity. Pořadatelská služba prohledává tašky, ale nemůže rozřezávat jídlo ani provádět osobní prohlídky v rozsahu, jaký by odpovídal policejním oprávněním. Sparta je akciová společnost, nemá pravomoc zjišťovat totožnost, zadržovat osoby ani vymáhat zákazy vstupu udělené jiným klubem.
Právě tohle je podle Kasíka jádro věci. Klub může udělit zákaz vstupu na vlastní stadion, ale nemá jak ověřit, zda stejný člověk nekoupí lístek na zápas Slavie, Baníku nebo Plzně. Sdílený registr problémových fanoušků neexistuje. Debata o rozpoznávání obličejů se vede, ale právní rámec pro jeho nasazení na stadionech chybí.
Dva výklady jednoho problému
Sparta říká: chybí nám nástroje. Ministerstvo vnitra říká: nástroje existují, problém je v jejich důsledném použití.
Po květnovém derby resort zahájil správní řízení a veřejně konstatoval, že legislativní rámec je dostatečný. Selhává prý spíš infrastruktura, podcenění situace a tolerance pyrotechniky ze strany samotných pořadatelů. Jinými slovy, stát ukazuje prstem zpátky na kluby.
Tento střet dvou výkladů je nejdůležitější linka celého příběhu. Nejde jen o to, jestli se na Letné v neděli něco stane. Jde o to, kdo vlastně nese odpovědnost za bezpečnost na českých stadionech a kdo se jí zbavuje. Sparta lobbuje v Poslanecké sněmovně, kde se už v červnu 2025 konal kulatý stůl „Fotbal a fanoušci“ pod záštitou poslanců Nachera a Havránka. Požaduje registr, jasnější roli pořadatele, možnost spolupráce s probační službou. Stát zatím odpovídá: používejte, co máte.
Derby složitější než Liga mistrů
Generální ředitel Sparty Tomáš Křivda v klubovém textu k přípravám na derby říká něco, co na první pohled zní přehnaně: organizace derby je v mnoha aspektech složitější než domácí zápasy v soutěžích UEFA. Při bližším pohledu to ale dává smysl. Evropské poháry mají přísně formalizované bezpečnostní protokoly, jasně definované role a delegáta UEFA, který dohlíží na jejich dodržení. Derby přidává lokální rivalitu, masový pohyb dvou znepřátelených táborů po Praze a koordinaci s policií v ulicích, která nemá pevný mezinárodní manuál.
Sparta popisuje víceúrovňovou přípravu: rozdělení rolí mezi pořadatele uvnitř stadionu a policii ve veřejném prostoru, společné řešení dopravy, doprovod rizikových skupin, krizové scénáře, spolupráci se zdravotní službou, hostujícím klubem a ligovou asociací. Výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta po květnovém incidentu pro Radiožurnál připomněl, že pyrotechnika je celoevropský problém, řeší ho Německo, Francie i Anglie a nikdo ho spolehlivě nevymýtil.
Co čeká fanoušky na Letné
Pro ty, kdo se na 318. derby chystají osobně, platí zpřísněný režim. Stadion se otevírá v 18:30. Hosté ze Slavie vstupují výhradně do sektorů F přes vstup F. Zakázána je pyrotechnika, samolepky, sklo, nápoje, plechovky i spreje. Podnapilí diváci nemusí být vpuštěni. Fanoušci s berlemi nebo holemi mají z bezpečnostních důvodů vyhrazený sektor A9. Vstupenky se pohybují od 700 do 1 200 Kč.
Konkrétní zpravodajsky potvrzená hrozba pro nedělní zápas veřejně oznámena nebyla. Co je potvrzeno: derby po událostech z května je považováno za mimořádně citlivé a policie i klub připravují zvýšená opatření.
Mozaika, která graduje
Kasík po květnovém skandálu v rozhovoru pro Seznam Zprávy mluvil o „mozaice událostí“ posledních týdnů, která postupně gradovala. Podle sparťanské interpretace nejde o jednorázový exces, ale o vyvrcholení dlouhodobě budované atmosféry nenávisti. Je to pohled jednoho klubu, ne nezávislý závěr. Ale i ministerstvo, které se se Spartou neshodne na řešení, se shodne na diagnóze: problém existuje a je systémový.
Nedělní výkop na Letné ukáže, jestli měsíce jednání, správních řízení a vzájemného ukazování prstem přinesly aspoň o trochu bezpečnější stadion. Nebo jestli se český fotbal zase jen posunul o jedno derby blíž k bodu, ze kterého není cesta zpět.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle