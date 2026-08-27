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Kasík ze Sparty před derby: Nenávist mezi fanoušky roste a kluby nemají zákonné nástroje, jak zasáhnout

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Ondřej Kasík ze Sparty otevřeně přiznává: klub nemá nástroje, jak sám zastavit eskalaci násilí na stadionech. Ministerstvo vnitra tvrdí pravý opak.
Kasík ze Sparty před derby: Nenávist mezi fanoušky roste a kluby nemají zákonné nástroje, jak zasáhnout

Kasík ze Sparty před derby: Nenávist mezi fanoušky roste a kluby nemají zákonné nástroje, jak zasáhnout

Zdroj: AC Sparta Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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