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SSN(X): Ponorka v ceně letadlové lodi. Nástupce třídy Seawolf se opět odkládá

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Odklad SSN(X) do roku 2040 odhaluje krizi třídy Seawolf, propad flotily USA na 45 ponorek a rostoucí čínskou podmořskou sílu v Indo-Pacifiku.
SSN(X): Ponorka v ceně letadlové lodi. Nástupce třídy Seawolf se opět odkládá

SSN(X): Ponorka v ceně letadlové lodi. Nástupce třídy Seawolf se opět odkládá

Zdroj: Securitytech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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