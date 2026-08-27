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Nemocnice v Bílovci má od ledna patřit pod Opavu, části obyvatel se to nelíbí

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Moravskoslezský kraj se chystá svou nemocnici v Bílovci na Novojičínsku změnit od ledna z akciové společnosti na příspěvkovou organizaci, která bude součástí Moravskoslezské nemocnice Opava. Části obyvatel se to nelíbí, proti záměru vznikla i petice, kterou podepsalo okolo 800 lidí.
Nemocnice v Bílovci má od ledna patřit pod Opavu, části obyvatel se to nelíbí

Nemocnice v Bílovci má od ledna patřit pod Opavu, části obyvatel se to nelíbí

Zdroj: Bílovecká nemocnice
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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