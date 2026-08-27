Nemocnice v Bílovci má od ledna patřit pod Opavu, části obyvatel se to nelíbí

Bílovečtí zastupitelé na středečním mimořádném jednání schválili usnesení, ve kterém mimo jiné vyjádřili zájem města na zachování dostupnosti akutní zdravotní péče v Bílovci, zejména interního, chirurgického oddělení či jednotky intenzivní péče (JIP), a také obavy nad ztrátou samostatné právní subjektivity Bílovecké nemocnice pro její budoucí směřování.
Hejtmanův náměstek Martin Gebauer (ANO) zastupitelům řekl, že kraj má deset zdravotnických zařízení a z toho jsou dvě akciové společnosti, což nedává smysl. Komplikuje to podle něj i jejich financování. „Dávat veřejné prostředky do akciové společnosti je velký problém,“ řekl hejtman Josef Bělica (ANO). Přiřazení bílovecké k opavské nemocnici podle nich kraj zvolil proto, že k ní má nejblíž svým spektrem výkonů a je to i vzdáleností nejbližší nemocnice patřící kraji.
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„Pro pacienty se nemění vůbec nic. Co se týče objemu péče nebo obsahu péče, na tom se nebude měnit nic. To, co tam je, to tam zůstává. Nic se nebude rušit,“ řekl Gebauer. Nic se podle něj nezmění ani pro zaměstnance, většina z nich si navíc finančně polepší. Vznik petice označili Gebauer i Bělica za předvolební boj, řeči o rušení JIP za fámu.
Starosta Martin Holub (Bílovecké spolky) po jednání novinářům řekl, že za vznikem petice je možná i neinformovanost obyvatel, kteří nevědí, že se po změně v nemocnici nebude nic měnit ani omezovat provoz. „Tady se už skoro rok mluvilo o tom, že se změní název, že to bude příspěvková organizace, ale nemluvilo se o tom, že půjde Bílovecká nemocnice pod opavskou nemocnici,“ řekl starosta.
Uvedl, že obavy o osud nemocnice nemá. „Bude v lepší pozici při vyjednávání s pojišťovnami a dostane se do lepších finančních možností,“ dodal starosta.
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Bílovecká radní Sylva Kováčiková (Sdružení nezávislých) ale řekla, že její obavy hejtman se svým náměstkem nerozptýlili. Uvedla, že podobné situace se řešily už v letech 1994, 2000, 2009 a 2018 a až dosud se podařilo nemocnici zachovat. „Nám se opravdu nejedná o to, abychom tady měli nějaké speciální pracoviště, ale akutní péče ve chvíli, kdy ji nutně potřebujete, je pro nás velmi důležitá. Takže my lpíme na tom, aby tady byla zachována,“ řekla Kováčiková.
Změna podle ní může působit jako administrativní úprava, ve skutečnosti ale jde o rozhodnutí, které může významně ovlivnit budoucnost zdravotní péče v Bílovci a celém spádovém území nemocnice. „Pokud spadne pod Opavu, která ji bude řídit, tak je to jenom otázka času, jak si nastaví pracoviště v Bílovci. A pracoviště v Bílovci, pokud nebude efektivní, no tak nemůžeme očekávat žádné rozhodnutí v tom smyslu, že by akutní péče byla zachována,“ uvedla Kováčiková.