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Syndrom hyperaktivního močového měchýře je choulostivý problém, o kterém se ženy často bojí mluvit

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Hyperaktivní močový měchýř je onemocnění, které se projevuje tlakem na močení, častým močením a močením v noci. Syndrom hyperaktivního močového měchýře se vyskytuje hlavně u žen, které díky němu trpí křečemi močového měchýře. Zjistěte, jaké jsou další projevy, kdo další je ohrožen či jaké Vás čeká vyšetření, máte-li tento syndrom.
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Zdroj: Fotografie: Fotolia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Krasnezeny.eu

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