Zaručená stopka pro slizké vetřelce: Obyčejná vychytávka z dílny zachrání vaši úrodu před slimáky za pár minut. Každý nadšený zahradník to moc dobře zná. S láskou a péčí si vypipláte křehké sazeničky salátů, vyhlížíte první červené jahody a těšíte se na bohatou sklizeň. Pak ale přijde jeden deštivý podvečer a vaše radost je v troskách.
Na scénu totiž nastoupí nenasytní slimáci a během jediné noci zdecimují vše, co jim padne do cesty. Spousta lidí v čirém zoufalství běží pro modré chemické granule. Ty sice fungují, ale představují obrovské riziko pro domácí mazlíčky, ježky, ptáky a v neposlední řadě pro samotnou půdu. My pro vás ale máme mnohem chytřejší řešení. Existuje totiž naprosto jednoduchý, nechemický trik, který pořídíte v obyčejném železářství.
Jak funguje neviditelný ohradník z mědi?
Zní to možná trochu jako sci-fi, ale obyčejná samolepicí měděná páska zafunguje na vaší zahradě jako spolehlivá stopka. Její tajemství tkví v docela obyčejné chemii a fyzice. Sliz, který slimák vylučuje, aby se mohl vůbec plazit, je plný vody a různých solí. Jakmile se tento tvor dotkne čistého kovu, dojde k elektrochemické reakci.
Nečekejte, že to plže usmaží jako blesk. Jde spíše o nepříjemný impulz, který citlivému slimáčímu tělíčku zkrátka bytostně vadí. Když se pokusí pásku přelézt, tento mikro výboj ho podráždí natolik, že okamžitě zařadí zpátečku a odplazí se hledat večeři raději k sousedům.
Foto: Pixabay
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Údržba mědi a další tajné tipy pro dokonalou obranu
Největším benefitem měděné pásky je to, že nikoho neotráví. Vaše kočky i pobíhající děti jsou v naprostém bezpečí. Aby ale měď neztratila svou sílu, musíte ji udržovat v kondici. Na dešti totiž postupně oxiduje a chytá zelenavou patinu. Zhruba jednou za měsíc ji proto lehce přetřete hadříkem namočeným v octové vodě, případně ji opatrně přejeďte jemnou drátěnkou. Jakmile se zase zaleskne, její účinnost je zpátky na maximu.
A co dělat, když pěstujete zeleninu volně v záhonech, kam se páska nalepit nedá? Tady nastupuje další skvělá taktika, kterou znaly už naše babičky. Zakopejte do země kelímek od jogurtu a nalijte do něj trochu zbytků piva. Chmelová vůně je pro slimáky neodolatelná a spolehlivě je odláká od vašich rostlin. Na opravdu velkých pozemcích se pak vyplatí pořídit si hejno indických běžců, pro které jsou tito nevítaní plži tou největší delikatesou.
Zdroje info: Autorka
Náhledové foto: Pixabay
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