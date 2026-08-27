Kolik si za měsíc vydělá vietnamská manikérka v pražském nehtovém studiu? Až to číslo uvidíte, zamrazí vás

Kolem vietnamských nehtových studií koluje představa, že se v nich vydělávají pohádkové sumy. Skutečnost je zajímavější než jakákoliv fáma. Když si rozeberete, jak takový salon funguje a co si z tržeb reálně odnese samotná manikérka, dostanete číslo, které začne dávat smysl teprve ve chvíli, kdy pochopíte, kolik práce se za ním skrývá. A právě tahle část většinu lidí zamrazí víc než samotná výplata.
Sázka na rychlost a objem
Pražské vietnamské salony staví svůj příjem na množství klientek a příznivých cenách. Gelové nehty tu podle cenových přehledů pořídíte většinou za 500 až 800 korun, tedy levněji než v prémiových studiích, kde se stejná práce běžně vyšplhá i přes tisíc korun. Nižší cena přitáhne víc lidí a rychlá, zkušená manikérka jich za den obslouží opravdu hodně.
Celý model stojí na dlouhé otevírací době a svižném tempu. Luxusní salon vsadí na atmosféru a jednu klientku hýčká klidně dvě hodiny, ve vietnamském studiu jede práce v mnohem rychlejším rytmu. Skromnější a méně nákladné prostory k tomu drží výdaje za nájem i zařízení při zemi. Když se sečte deset i více úprav denně, měsíční obrat jednoho pracovního místa vyskočí do desítek tisíc korun.
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Tady přichází střízlivé číslo. Zaměstnaná manikérka si v menších městech vydělá zhruba 20 000 až 25 000 korun hrubého, celostátní průměr hrubé mzdy v oboru bývá kolem 35 000 až 45 000 korun. Platové přehledy za rok 2024 ukazují pro Prahu střízlivější obrázek: zaměstnankyni zůstalo čistého okolo 25 500 korun měsíčně, zatímco samostatně pracující manikérka se v průměru dostala na zhruba 37 000 korun.
Rozpětí výdělků podle formy práce a lokality shrnuje následující tabulka:
Forma práce a lokalita Výdělek Zaměstnaná, menší města 20 000 až 25 000 Kč hrubého Celostátní průměr (zaměstnaná) 35 000 až 45 000 Kč hrubého Praha, zaměstnanecký poměr (2024) kolem 25 500 Kč čistého Praha, volná noha (2024) okolo 37 000 Kč čistého Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejhorší letní boty pro seniorky. Pořád si je kupují a neví, že jsou 30 let z módy
Kdo pracuje sám na sebe, může atakovat vyšší sumy, jenže hrubý obrat klame. Z tržeb je potřeba zaplatit materiál, nájem, energie, daně i odvody, a když manikérka sedí na křesle v cizím salonu, odevzdá provozovateli běžně 30 až 50 procent z každé zakázky. Po zaplacení všech výdajů jí z utržené sumy zůstanou zhruba tři pětiny. Výplaty přes sto tisíc korun patří hlavně majitelkám studií s více zaměstnankyněmi. Řadová manikérka u stolu se k takové sumě nedostane.
Proč obor ovládly právě vietnamské salony
Nehtová studia u nás dnes z velké části provozují vietnamské rodiny. Do oboru přešly postupně z tržnic a večerek, na kterých komunita v Česku začínala. Řemeslo se navíc drží uvnitř rodin a předává mezi známými, takže zkušenější zaučí nováčky a náklady na zaškolení zůstávají nízké.
Vietnamská komunita v Česku čítá desítky tisíc lidí a její obchodní srdce bije na pražské tržnici Sapa. Posun od stánkového prodeje ke službám byl logický. Péče o nehty nevyžaduje drahé přístroje ani velký prostor, bohatě stačí malý kout se základním vybavením a poptávka trvá celý rok. Právě díky tomu se nehtová studia rozšířila po celé republice tak rychle.
Přečtěte si také: Ani sluneční brýle, ani klobouky. Češky si letos oblíbily tento hit ze zahraničí, který omladí o 10 let Nehtová studia se rozšířila po celé republice hlavně proto, že vystačí s malým prostorem a základním vybavením. Poptávka po nich navíc trvá celý rok. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Za tím číslem je tvrdá dřina
Slušnou výplatu v tomhle oboru manikérky odpracují u stolu s pilníkem v ruce. Tempo, na kterém model stojí, znamená dlouhé směny a jen málo pauz. Ženy u nehtů si běžně stěžují na rozbolavěnou páteř, ztuhlý krk i přetížená zápěstí, protože celý den pracují v předklonu a s napjatýma rukama.
K tomu se přidává každodenní kontakt s chemií, s lepidly, gely a odlakovači. Výdělek kolem průměrné české mzdy tedy nepřijde zadarmo, platí se za něj hodinami i fyzickou zátěží. Když příště budete sledovat, jak rychle vám manikérka vykouzlí dokonalé nehty, dokážete si lépe představit, co všechno se za výslednou částkou skrývá.
Zdroje: https://www.asenior.cz/cena-gelovych-nehtu-u-vietnamcu-2024-vyplati-se/, https://refresher.cz/115260-Jak-se-z-gelovych-nehtu-stal-miliardovy-nastroj-ktery-pomohl-statisicum-lidi-prekonat-uskali-spojene-s-migraci, https://cs.wikipedia.org/wiki/Vietnamská_menšina_v_Česku, https://www.yoursalon.eu/cs/academy/kolik-stoji-otevrit-salon, https://dfkosmetickestudio.cz/kolik-vydela-manikerka-v-cesku-realne-prijmy-myty-a-tipy, https://completebeauty.cz/kolik-si-vydela-manikerka-v-cr-prumerne-platy-prijmy-na-volne-noze-a-tipy-pro-rok