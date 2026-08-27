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Trávník plný holých fleků zachráníte jediným víkendem v srpnu. Kdo to odkládá na září, už to nestihne

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Trávník po letním suchu potřebuje zásah právě teď. Podle výhledu ČHMÚ se denní teploty v posledním srpnovém týdnu ustálí kolem 24 °C a noční klesnou k 12 °C.
Trávník plný holých fleků zachráníte jediným víkendem v srpnu. Kdo to odkládá na září, už to nestihne

Trávník plný holých fleků zachráníte jediným víkendem v srpnu. Kdo to odkládá na září, už to nestihne

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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