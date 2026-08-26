Zahradní slow food aneb Zpomalte léto s litinovým tálem

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Zahradní slow food aneb Zpomalte léto s litinovým tálemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Léto přeje vaření venku, ale už dávno to není jen o grilování steaků nebo klobásek. Byť má klasický rošt své nezastupitelné místo, čím dál více gurmánů objevuje kouzlo litinového tálu. Masivní grilovací deska totiž promění běžné grilování v pestřejší kulinářský zážitek. Připravíte na ní dokonale opečené burgery, křupavou zeleninu, mořské plody i sladkou tečku na závěr. Poradíme vám, jak na tálu začít grilovat, a prozradíme, proč si ho zamilujete hned napoprvé.
Grilování
Zdroj: Grilování.cz
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Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...Všechny články tohoto autora →
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