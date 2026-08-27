Ani máslo, ani olej. Houby smažte na této 1 věci a nepustí ani kapku vody

Sotva se pánev ohřeje, většina z nás na ni šoupne kus másla nebo přilije olej. Jenže právě u hub je tohle ten okamžik, kdy si sami připravíme rozvařenou šedou hromádku místo voňavých zlatavých kousků. Existuje přitom jednoduchý postup, jak houby přinutit, aby se pěkně opekly a neutopily. A nepotřebujete k němu vůbec nic navíc.
Začněte s úplně prázdnou pánví
Zní to proti všemu, co jsme se v kuchyni naučili, ale houby patří na rozpálenou suchou pánev bez kapky tuku. Očištěné a nakrájené je naházíte na horký kov a necháte je chvíli být. Voda, kterou houby obsahují, se na rozžhaveném povrchu okamžitě odpaří, takže se ani nestačí nahromadit. Houby se tím zatáhnou a začnou se opékat, místo aby plavaly ve vlastní šťávě.
Na rozpálené suché pánvi se houby zatáhnou a voda z nich odejde v páře. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Že je pánev dost horká, poznáte snadno. Stačí na ni stříknout trochu vody, a když se kapky okamžitě rozprsknou a začnou po povrchu poskakovat, je připravená. Teprve potom přichází ke slovu samotné houby.
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Houby jsou z velké části voda a při zahřátí ji pustí tak jako tak. Když ji ale pustí do rozehřátého tuku, obojí se spojí a teplota na pánvi prudce spadne. Z pěkného opékání je rázem dušení a z hub měkké, gumovité sousto bez barvy a bez chuti.
Suchá pánev tenhle začarovaný kruh rozetne. Vlhkost odchází do vzduchu v podobě páry a na dně se nestačí nasbírat žádná louže. Povrch hub tak zůstává v kontaktu s horkým kovem a právě tam vzniká zlatavá kůrčička, kvůli které houby vlastně smažíme.
Máslo i sůl si nechte až na konec
Jakmile se voda odpaří a kousky pěkně zhnědnou, je čas na chuť. Přihoďte kousek másla nebo přilijte trochu oleje a nechte houby dosmažit dozlatova. Máslo přidané dřív by se na vysoké teplotě jen spálilo a získalo hořkou pachuť, takže patří opravdu až do finiše. Stejně tak česnek, který by se jinak připálil a přebil všechno ostatní.
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A co sůl? Ta přijde na řadu úplně naposledy, klidně až ve chvíli, kdy hotové houby odstavujete z plotny. Osolené houby totiž znovu pustí vodu a jste zpátky u rozvařené kaše. Se solí hozenou na začátek si celý trik zbytečně pokazíte.
Kdy sáhnout po které přísadě, shrnuje následující tabulka:
Přísada Kdy ji přidat Proč právě tehdy Máslo nebo olej až po zhnědnutí hub, do finiše dřív přidané by se na vysoké teplotě spálilo a zhořklo Česnek až do finiše jinak by se připálil a přebil všechno ostatní Sůl úplně nakonec, těsně před stažením z plotny osolené houby znovu pustí vodu a rozvaří se do kaše Dopřejte houbám místo a klid
Do jedné vrstvy a s rozestupy. Když se kousky mačkají přes sebe nebo je pánev přeplněná, začnou se navzájem dusit ve vypařené vlhkosti a ani suchá pánev vám nepomůže. Radši smažte na širší pánvi, a pokud máte hub větší množství, rozdělte si je na dvě dávky.
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Odolejte také puzení pořád do hub šťouchat. První minuty je nechte v klidu ležet, ať spodní strana stihne chytit barvu. Každé zbytečné míchání ten proces přeruší a z hub se stanou jen bledé, zvlhlé kousky.
Vodě se vyhněte už u dřezu
Práce s vlhkostí začíná dávno před pánví. Houby se chovají jako mycí houba, takže když je pustíte pod tekoucí vodu nebo je necháte máčet, nasáknou se a všechnu tu vodu pak vypustí na pánvi. Místo mytí je proto radši otřete vlhkým hadříkem nebo papírovým ubrouskem a zbytky hlíny seškrábněte nožíkem.
Pod tekoucí vodou se houby nasáknou, proto se místo mytí jen otírají a hlína se seškrabuje nožíkem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
A ještě jedna věc, na kterou se u křupavého výsledku snadno zapomene: houby patří mezi hůř stravitelné, takže jim na pánvi dopřejte dost času a nespěchejte. Odměnou vám budou pevné, voňavé a krásně opečené kousky, u kterých nikdo nepozná, že jste použili jen prázdnou pánev.
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Zdroje: https://stavebniny-chemie.cz/2026/04/17/genialni-trik-na-dokonale-karamelizovane-zampiony-jednu-chybu-delame-vsichni/, https://www.toprecepty.cz/clanky/10563-jak-upravit-houby-pred-smazenim-diky-tomuto-triku-nebudou-poustet-vodu-a-ziskaji-zlatavou-barvu/, https://www.jimeto.cz/houby-a-sul-kdy-je-pri-vareni-osolit-a-jak-je-do-soli-nakladat/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-spravne-smazit-houby-aby-byly-lepe-stravitelne/, https://www.petitchef.cz/recipes/prilohy/rychly-a-snadny-recept-na-houby-smazene-na-panvi-fid-1605875, https://zdraveradosti.cz/smazene-zampiony-na-panvi-8-receptu-na-smazeni-lahodnych-hub/