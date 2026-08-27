Přežil dinosaury a nikdo ho neviděl živého. Přízračný žralok z hloubky 2600 m se poprvé ukázal na kameru

Metr dlouhá ryba s velkými trojúhelníkovými ploutvemi, špičatým rypcem a světle modrými lemy ploutví plula těsně nad kamenitým dnem. Nebyl to žralok, nebyl to rejnok. Byl to takzvaný přízračný žralok, chiméra, jejíž evoluční linie se od žraloků oddělila před zhruba 400 miliony let. A právě tenhle záběr, pořízený robotickou ponorkou Tiburon z výzkumného institutu
MBARI, přepsal mapu výskytu druhu Hydrolagus cf. trolli o celou polovinu planety. Jeden náhodný průlet, nová kapitola biogeografie
Hydrolagus trolli byl vědecky popsán teprve v roce 2002, a to z ulovených exemplářů vytažených sítěmi v jižním Pacifiku, u Austrálie, Nového Zélandu a okolních vod. Nikdo ho nikdy nepozoroval živého v přirozeném prostředí. A nikdo nečekal, že by se mohl vyskytovat na severní polokouli.
Jenže MBARI mělo v databázi starší záběry, které si nikdo nepropojil. Úplně první severopacifické setkání se odehrálo už 9. května 2000 v hloubce přibližně 2 064 metrů. Další následovaly v letech 2001 a 2004. Vždy šlo o náhodná setkání při rutinních průzkumech mořského dna, robot prolétl kolem, kamera zachytila zvíře a posunula se dál. Teprve když tým MBARI záběry systematicky prošel a porovnal s popisy druhu, vyšlo najevo, co mají v rukou. Výsledky
publikovali 4. listopadu 2016.
VIDEO Proč „cf.“ a proč to není žralok
V názvu Hydrolagus
cf. trolli je klíčová ta zkratka uprostřed. Znamená „confer“, tedy „srovnej“. Vědci říkají: tohle zvíře se morfologicky velmi blíží druhu Hydrolagus trolli, ale bez odchyceného exempláře a analýzy DNA to nelze potvrdit stoprocentně. MBARI výslovně upozorňuje, že tyto ryby jsou pro dálkově ovládané ponorky „příliš velké, rychlé a obratné“ na snadný odchyt.
A proč to není žralok? Chiméry patří do samostatné linie Holocephali. S žraloky sdílejí chrupavčitou kostru, ale tím podobnost v podstatě končí:
Čelist: Horní čelist je srostlá s lebkou, žraloci ji mají volnou. Zuby: Tři páry pevných zubních plotének místo neustále se vyměňujících zubů. Kůže: Hladká, bez šupin, žraloci mají drsné placoidní šupiny. Obrana: Jedový trn před hřbetní ploutví, schopný způsobit bolestivé poranění.
Přezdívka „přízračný žralok“ vznikla kombinací vzácného výskytu v temných hlubinách, hladkého těla připomínajícího přízrak a vzdálené příbuznosti s žraloky. Nic víc, nic míň.
Švy, tečky a šestý smysl
Na záběrech z Davidsonu zaujmou rýhy pokrývající hlavu zvířete. Vypadají jako švy na hadrové loutce, a právě odtud pramení část „hororového“ dojmu. Ve skutečnosti jde o dva odlišné smyslové systémy. Kanálky postranní čáry zachycují tlakové vlny a pohyb vody v okolí. Tečkované linie kolem tlamy jsou Lorenziniho ampule, elektroreceptory, které detekují slabá elektrická pole generovaná svalovou aktivitou kořisti. Chiméra tak v absolutní tmě „vidí“ svět kolem sebe, aniž by potřebovala světlo.
Dalším bizarním rysem je čelní tenakulum u samců, úchytný orgán schovaný v prohlubni mezi očima. Slouží pravděpodobně k přidržení samice za prsní ploutev při páření. Fosilie ukazují, že tato struktura provází linii chimér stovky milionů let.
Oceán plný neznámých
Příběh přízračného žraloka není ojedinělý. Krakatice obrovská byla poprvé natočena živá v roce 2006, ale v přirozeném prostředí až v roce 2012. A v květnu 2026 oznámil
Ocean Census objev 1 121 nových mořských druhů za jediný rok, včetně další dosud nepopsané chiméry. Historický průměr mezi prvním nálezem a formálním vědeckým popisem činí 13,5 roku. Některé druhy tak mohou zmizet dřív, než dostanou jméno: MBARI výslovně zmiňuje vedlejší úlovek a hlubokomořskou těžbu jako reálné hrozby i pro chiméry.
Mimochodem, chiméry v evropských vodách existují, Chimaera monstrosa žije v severovýchodním Atlantiku od Maroka po Island. Hydrolagus trolli mezi nimi ale není. Zatím.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková