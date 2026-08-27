Pokuta za grilování, hlasitou hudbu i kouřící komín: Tři věci na zahradě, za které vám soused může přivolat policii

Zahrady jsou ceněným útočištěm, kde lze relaxovat, bavit se a užívat si přírody. S velkým trávníkem však přichází i velká zodpovědnost, zejména pokud by vaše volnočasové aktivity mohly zasahovat do klidu sousedů, jak píše web
Babinet. Etiketa grilování a zákony
Nic nepatří k létu tak, jako právě grilování. Než však gril rozpálíte, měli byste si uvědomit pár věcí. Při grilování se samozřejmě nevyhnete kouři a zápachu.
Ty by však neměly nadměrně obtěžovat vaše sousedy. Nadměrný kouř může být subjektivní, ale obecně se jím rozumí jakýkoli kouř, který trvale vniká na pozemek souseda a znepříjemňuje nebo znemožňuje mu užívání vlastního prostoru, jak informuje web Novinky.
„Před zapálením grilu si vždy ověřte místní předpisy. Třeba u nás platí nařízení o tom, jak blízko může být gril od hranic pozemku nebo budov. Přistěhoval jsem se a nevěděl to, naštěstí mě jen upozornili a pokutu mi nedali,“ píše čtenář Miroslav T. z Plzně. Zdroj fotografie: Depositphotos Nic nepatří k létu tak, jako právě grilování. Než však gril rozpálíte, měli byste si uvědomit pár věcí. Hodně toho můžete ovlivnit i sami
„
Vybírejte grily, které jsou známé účinným spalováním a menší produkcí kouře. Plynové grily obvykle produkují méně kouře než radí pan Jan K. z Českých Budějovic, který grily a další vybavení do zahrady prodává. grily na dřevěné uhlí, takže jsou šetrnější k sousedům – takové doporučuji všem, kdo chtějí grilovat na balkoně nebo v malé městské zahrádce. A požitek s grilovaného jídla je podle mě úplně stejný,“ Stížnosti na hluk
Hlasitá hudba a shromáždění může být ozdobou večírku, ale dokáže bohužel také obtěžovat ty, kteří se ho neúčastní. Problém to bývá hlavně v noci. Všeobecně platí, že je nutné dodržovat zásady nočního klidu, který trvá od 22:00 do 6:00 hodin.
Zdroj fotografie: Pixabay Ne vždy je sousedské soužití jednoduché. Tam, kde domluva neplatí, mohou na řadu přijít opravdu nepříjemné represe.
V této době může být jakákoli hlasitá hudba nebo hlučné shromáždění pokutováno, pokud narušuje klid v sousedství. Maximální
výše pokuty se pohybuje u hranice 50 000 Kč, ovšem to už by muselo jít o prohřešek opravdu velmi velký a opakovaný. A nepříjemnou pokutu můžete dostat třeba i za příliš moc kouřící komín, jak Chalupáři-Zahrádkáři nedávno psali.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři