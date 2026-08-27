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Ani 8:00, ani 10:00. Nejlepší čas, kdy jít spát, je úplně jiný

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Většina lidí si hlídá, kolik hodin denně naspí. Nejnovější výzkumy ale ukazují, že na spánku je důležitější něco úplně jiného: okamžik, kdy zhasnete světlo.
Ani 8:00, ani 10:00. Nejlepší čas, kdy jít spát, je úplně jiný

Ani 8:00, ani 10:00. Nejlepší čas, kdy jít spát, je úplně jiný

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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