Na pračce je jeden program, který skoro všichni používají špatně. Expert vysvětlil, pro jaké prádlo skutečně je

Samsung na české podpoře popisuje program „Jemné prádlo“ jako režim pro nejcitlivější tkaniny s maximální náplní 2 kg. Bosch ve svém manuálu uvádí totéž: Delicate/Silk zvládne 2 kg při 40 °C a nejvýše 800 otáčkách za minutu. Cokoliv objemnějšího, hrubšího nebo výrazněji zašpiněného sem zkrátka nepatří.
Proč buben při jemném cyklu pere slaběji než při bavlně
Klíč k pochopení spočívá v mechanice. Jemný cyklus záměrně omezuje pohyb bubnu a zkracuje dobu běhu motoru, aby chránil vlákna náchylná ke srážení či vytahání. LG ve svém servisním článku výslovně upozorňuje, že při volbě cyklu Wool/Delicates klesá prací výkon, a doporučuje v případě nedostatečného vyprání přepnout na program odpovídající typu tkaniny a míře znečištění.
Srovnání parametrů to ilustruje jasně:
Parametr Jemné prádlo (Bosch) Bavlna 60 °C (Bosch) Jemné prádlo (Electrolux) Bavlna 60 °C (Electrolux) Max. teplota 40 °C 60 °C 30 °C 60 °C Max. otáčky 800 ot./min 1 400 ot./min – – Kapacita 2 kg 9 kg – – Délka cyklu kratší cca 3:34 h cca 1:00 h cca 3:50 h
Méně vody, pomalejší buben, kratší doba praní. Ručník v takovém režimu jednoduše nedostane dostatečnou mechanickou razanci, aby se zbavil potu, mastnoty a zbytků pracího prostředku.
Kam patří ručníky, povlečení a zpocená trička
Samsung CZ ve svém průvodci programy výslovně řadí ručníky, prostěradla a povlečení do cyklu Bavlna. Výrazněji znečištěné syntetické nebo směsové kusy mají směřovat na program Syntetika či Easy Care; Bosch u sportovního oblečení doporučuje dokonce samostatný režim Sport. Každodenní bavlněná trička, mikiny, džíny? Bavlna, případně s upravenou teplotou podle etikety.
Praktická poučka pro třídění vypadá takto:
Jemné prádlo: viskóza, hedvábí, tenké syntetiky, citlivé spodní prádlo, malá náplň do 2 kg. Bavlna: ručníky, povlečení, běžná bavlněná trička, mikiny. Syntetika / Easy Care: směsové materiály, sportovní oblečení, lehce znečištěné syntetické kusy. Vlna / Ruční praní: vlněné svetry a pletené kousky s etiketou vyžadující velmi mírný proces.
Bosch navíc doporučuje obzvlášť citlivé kusy a prádlo s háčky, očky nebo sponami prát v síťce, detail, který prodlouží životnost krajkového spodního prádla i samotného bubnu.
Zdroj fotografie: Foto: Freepik Co prozradí etiketa: jedna čára versus dvě
Normovaný systém
GINETEX podle ISO 3758 pracuje s jednoduchým vizuálním kódem. Vanička s jednou čárou pod ní znamená mírný proces, tedy omezené mechanické působení, typicky pro syntetické a směsové textilie. Dvě čáry pod vaničkou signalizují velmi mírný proces určený pro ještě citlivější články, především vlnu.
Teplota na symbolu (30 °C, 40 °C) pak určuje horní hranici. Kdo si zvykne kontrolovat tyto dva údaje, počet čar a teplotu, přestane hádat a začne třídit podle skutečného materiálu.
Matoucí názvy programů na českém trhu
Orientaci komplikuje fakt, že každý výrobce pojmenovává cykly po svém. Samsung v Česku používá prosté „Jemné prádlo“. LG na běžném modelu nabízí současně dvě oddělené položky: „Jemné prádlo“ a „Ruční praní / Vlna“. Bosch v českých materiálech hovoří o programu pro hedvábí, jemnou viskózu a syntetické textilie, v anglickém manuálu pak „Delicate/Silk“. Electrolux odděluje „Jemné prádlo“ a „Vlna/Hedvábí“ do dvou samostatných řádků. A Beko? To na svém českém webu občas slučuje vše do jediné položky „Jemné prádlo/Vlna/Ruční praní“.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková