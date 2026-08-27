Kdo má doma tuhle plechovou dózu na mouku po babičce, ať ji nevyhazuje. Sběratelé za ni platí i 6 000 Kč

Většina lidí ji bere jako kus starého nádobí, které jen zabírá místo v kredenci. Přitom zrovna nenápadná plechová dóza na mouku po babičce dokáže na aukci vytáhnout částku, jakou by do ní nikdo neřekl. Platí to ale jen pro některé kusy. A rozdíl mezi bezcenným a cenným kusem rozezná i laik.
Co dělá z obyčejné dózy sběratelský kousek
Rozhoduje trojice věcí: grafika, výrobce a stav, ve kterém se kus zachoval. Samotné stáří cenu nezvedne. Bílá dóza s černým nápisem MOUKA, jakých se u nás kdysi vyrobily statisíce, je pořád běžné zboží a nikdo za ni moc nedá. Zajímavou se stává, až když nabídne něco navíc, třeba syté dobové barvy bez oděrek, méně obvyklý odstín místo bílé nebo hledané razítko výrobce.
U plechovek s tištěnou reklamou stojí a padá cena na obrázku. Živá litografie a kov bez rzi ženou zájem nahoru. Ošoupaná grafika nebo amatérská domácí oprava hodnotu naopak srazí, protože kupci stojí o poctivý dobový povrch i s patinou. Přeleštěný kov, který vypadá jako nový, je pro ně spíš varovný signál.
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Nejrychleji napoví značka na dně. U smaltovaných dóz táhnou cenu jména jako Sfinx nebo Smaltovny Znojmo, u tištěného plechu pak staré obchodní značky, třeba Orion nebo Franck. Stačí kus obrátit a podívat se, jestli je vespod razítko.
Druhá stopa je písmo. Staré popisky vznikaly sítotiskem, takže obrysy písmen bývají lehce rozpité, skoro jako otisk razítka. Novodobé kopie mají tisk strojově čistý a bez chvění, a právě ta bezchybnost je prozradí. Důležité je i víko. Pokud se dochovalo a pěkně dosedá, cena drží, bez něj spadne klidně o polovinu.
S čištěním opatrně. Kdo dózu přeleští pískovým práškem nebo tvrdou drátěnkou, sedře z povrchu barvu i sklovinu. Stačí vlažná voda a měkký hadřík.
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Za běžný smaltovaný kus na mouku z padesátých let chtějí prodejci na inzertních portálech kolem 150 až 300 korun. Zachovalá bílá dóza s nápisem přijde na 500 až 800 korun. Jinak je to u kompletů. Když se sejde celá pětikusová sestava ve stejném stylu, přihazuje se u ní přes pět tisíc.
Za běžnou smaltovanou dózu na mouku chtějí prodejci na inzerátech 150 až 300 korun, za sladěnou pětidílnou řadu i přes 5 000 Kč. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nejvíc vynesou jednotlivé rarity. Pěkný puntíkovaný kus od Sfinxu nebo plechovka s neponičenou reklamou se dostane i k šesti tisícům za kus. A úplný vrchol, vzácné prvorepublikové reklamní dózy od kávy či čaje, se na aukcích vyšplhá i přes deset tisíc korun.
Cenové rozpětí podle typu dózy shrnuje následující přehled:
Typ dózy Kolik se za ni platí Běžná smaltová dóza na mouku (50. léta) 150 až 300 Kč Zachovalý bílý kus s nápisem 500 až 800 Kč Pětidílná sladěná řada nádob v jednom designu až přes 5 000 Kč Puntíkované kousky Sfinx nebo plechovky se zachovalou reklamní grafikou i k 6 000 Kč za kus Vzácné prvorepublikové reklamní dózy od kávy či čaje i přes 10 000 Kč Proč jich je čím dál míň Přečtěte si také: Kdo má na půdě tuhle plechovou várnici po babičce, ať ji nevyhazuje. Sběratelé za ni nabízejí i 7 000 Kč
Za rostoucí ceny může hlavně to, že kusů ubývá. Nejcitelněji je to znát u kompletních sad, které se dají dohromady čím dál hůř. Velká část těchhle nádob zmizela během devadesátých let, kdy se houfně modernizovaly kuchyně a staré smaltové dózy šly rovnou do sběru. Zůstalo hlavně to, o co nikdo nestál, a nabídka se tak každým rokem tenčí.
Poptávka přitom neochabuje, mimo jiné kvůli vzpomínkové stránce. Lidem, kterým je dnes kolem třiceti nebo čtyřiceti, se taková dóza pojí s babiččinou kuchyní a před moderní replikou dají přednost pravému starému kusu. Nahrává tomu i vlna zařizování bytů v retro a minimalistickém duchu, kde strohý smalt hezky sedne.
Co s ní udělat, než ji pustíte z domu
Než dózu odvezete do sběru nebo pustíte do bazaru, vyplatí se ji na chvíli prohlédnout. Nejdřív zapátrejte, jestli vám doma nezůstaly i další nádoby ze stejné řady, protože celá sada vynese mnohem víc než osamocený kus. Pak mrkněte na stav víka a hran a nakonec na razítko vespod, které prozradí původ.
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Při odhadu ceny se neřiďte nabídkami na Aukru. Ty ukazují hlavně přání prodávajících. Kolik kus reálně stojí, poznáte až z dokončených dražeb na Livebidu, případně od aukčních domů, které ho posoudí i podle zaslané fotky. A i vysloužilý, otlučený kousek se dá zachránit před popelnicí. Poslouží třeba jako nádoba na drobné šití, schránka na klíče u dveří nebo jen jako ozdoba do police.
Zdroje: https://www.tiscali.cz/kdo-ma-v-kuchyni-tuhle-nevkusnou-dozu-po-babicce-dostane-od-sberatelu-klidne-i-6-000-kc-na-ruku-659101, https://www.umimeporadit.cz/kdo-ma-doma-tuto-starou-dozu-nebo-plechovku-mozna-sedi-na-sberatelskem-pokladu, https://www.nespechej.cz/clanky/stare-kuchynske-dozy-maji-dnes-cenu-zlata-tuto-uplne-nenapadnou-dnes-sberatele-vykupuji-za-7-000-kc-20260729-9563.html, https://www.umimeporadit.cz/tato-stara-doza-po-babicce-muze-mit-vetsi-cenu-nez-by-kdo-cekal, https://www.kvety.cz/galerie-stare-plechovky-kava-caj-mydlo-susenky-kakao-rez-patina-sberatele-hodnota-finance/, https://www.tiscali.cz/stare-smaltovane-dozy-z-ceskych-kuchyni-zazivaji-velky-navrat-za-nektere-kusy-dnes-sberatele-plati-prekvapive-castky-705292