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Hrůzný nález v Rovensku. V popelnici leželo mrtvé dítě

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Kriminalisté se od nedělního večera zabývají vyšetřováním zvlášť závažného žločinu, ke kterému došlo v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Podle televize CNN Prima News tam bylo v popelnici nalezeno tělo malého dítěte. Policie případ nechce komentovat.
Hrůzný nález v Rovensku. V popelnici leželo mrtvé dítě

Hrůzný nález v Rovensku. V popelnici leželo mrtvé dítě

Zdroj: Jan Luxík
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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