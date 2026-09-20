Těžký osud nadporučíka Ráže ze seriálu Chlapci a chlapi. František Kreuzmann zůstal sám s pětiletým synem

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Těžký osud nadporučíka Ráže ze seriálu Chlapci a chlapi. František Kreuzmann zůstal sám s pětiletým synemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Televizní nadporučík Ráž čelil před kamerou náročným podmínkám. V soukromí se František Kreuzmann musel vyrovnat s mezerou v rodokmenu i se ztrátou partnerky.
Chlapci a chlapi, Ilustračí
Zdroj: FOTO:© Česká televize, distr. TV Seznam
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