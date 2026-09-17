Road Classics míří do Liberce. Přinese uzavírky, cíl na Ještědu

Parametry závodu jsou úctyhodné, závodníky na dlouhé trase čeká 106 kilometrů, při kterých nastoupají 2500 výškových metrů! Letos lze využít i kratší, zhruba poloviční trasu, i na ní ale cyklisté o Ještěd nepřijdou a nastoupají 1100 metrů.
Libereckem se prožene zhruba tisícovka závodníků. Dlouhá trasa zamíří v 11 hodin z náměstí před radnicí po Husovce do Jizerek a pak se obloukem vrátí do Liberce. Krátká trasa pak povede po Ruprechtické do Stráže nad Nisou a Chrastavy, kde se napojí na trasu dlouhého závodu.
Pořadatelé také přináší možnost jet závod v rámci takzvaného švihu. To znamená, že se neměří celkový čas, závodník ale musí dojet v určitém limitu. Měří se pak pouze segmenty. Na dlouhé trase jsou celkem tři, s krátkou trasou mají společný segment Ještěd.
Závodníci pojedou po uzavřených silnicích, což ale přinese komplikace pro místní obyvatele. Uzavírky budou po celé trase závodu od Liberce přes Bedřichov do Lázní Libverda a poté do Raspenavy přes Oldřichov, Machnín, Kryštofovo Údolí a Křižany. Právě tam bude uzavírka nejdelší a potrvá tři hodiny.
Program Road Classics pak pokračuje na náměstí v 17 hodin vyhlášením vítězů, od 19 hodin je pak na programu After party v klubu Warehouse.
Přehled dopravních omezení
- nám. Dr. E.Beneše - Husova: 11:00 - 11:10
- za křiž. Svobody - Bedřichov: 10:55 - 11:55
- Bedřichov - Knajpa - U Studánky (Smědava): 11:15 - 12:25
- U Studánky - Smědava - Bártlova bouda 11:35 - 12:40
- Bártlova bouda - Hubertka - Lázně Libverda: 11:40 - 13:00
- Lázně Libverda - Přebytek - Ludvíkov: 12:00 - 13:15
- Ludvíkov - Hajniště - D. Řasnice - Krásný Les - Raspenava: 12:00 - 13:50
- Raspenava - Oldřichov - Mníšek: 12:20 - 14:30
- Mníšek - Svárov: 12:35 - 14:50
- Svárov - Machnín - křižovatka před Kryštof. Údolím: 12:45 - 15:05
- křižovatka před Kryštofovým Údolím - Křižany: 12:50 - 15:40
- Křižany - Výpřež: 13:10 - 16:10
- Výpřež - Ještěd: 13:30 - 16:35
- Liberec: Revoluční - Moskevská - nám. Dr. E.Beneše: 9:00 - 18:00
Kudy objet uzavřené úseky?
- Husova ulice – Česká Chalupa – Bedřichov Objízdné přes Jablonec nad Nisou do Bedřichova, k České Chalupě z Liberce ulicí Horskou
- U Studánky (Soušská silnice) - Smědava - Bártlova bouda Objízdné přes Desnou, Jablonec nad Nisou, Liberec, Mníšek, Frýdlant
- Lázně Libverda - Ludvíkov – Dolní Řasnice - Raspenava Objízdné křížením trasy závodu z Raspenavy a NMPS v Ludvíkově, z Frýdlantu a Hejnic křížením trasy a svedením krátce do jednoho pruhu v Raspenavě a 2x křížením trasy na silnici Frýdlant – Nové Město pod Smrkem
- Raspenava – Oldřichov - Mníšek Objízdné do Raspenavy a Hejnic po silnici I/13 na Frýdlant (přes Větrov) nebo křížením trasy závodu u obecního úřadu Mníšek a následně svedením provozu střídavě do jednoho pruhu v Oldřichově (do Mníšku, Fojtky, Oldřichova, Filipky a Na Pilách)
- Svárov - Machnín Objízdné přes Chrastavu
- Kryštofovo Údolí – Křižany – Výpřež Objízdné na Křižany a Světlou buď po silnici I/13 směrem na Cvikov a přes Jitravu a Zdislavu, nebo přes Liberec, Proseč pod Ještědem a nebo Liberec, Hodkovice nad Mohelkou, Český Dub
- Křižany – Výpřež (Ještěd) Průjezdné do naplnění parkoviště na Výpřeži z Liberce, poté na Ještěd možno lanovou dráhou z Horního Hanychova