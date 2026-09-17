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Road Classics míří do Liberce. Přinese uzavírky, cíl na Ještědu

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Libereckem v sobotu projede velký cyklistický závod Road Classics. Ten povede z Liberce přes Jizerky a poté přes Kryštofovo Údolí a Křižany na Ještěd a zpět do Liberce. Účastní se ho stovky cyklistů a jede se na uzavřených silnicích, což přinese komplikace na trati závodu.
Road Classics míří do Liberce. Přinese uzavírky, cíl na Ještědu

Road Classics míří do Liberce. Přinese uzavírky, cíl na Ještědu

Zdroj: Road Classics
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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