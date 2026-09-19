Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Dygrin ovládl 26. ročník tenisového Ken Cupu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jiří Dygrin ovládl 26. ročník tenisového turnaje veteránů Ken Cup 2026, který se konal na kurtech TUL v Harcově za účasti 16 kvalitních sportovců. V hlavní soutěži dvouhry zvítězil ve finále Jiří Dygrin nad Davidem Vánským poměrem 6:2.
Dygrin ovládl 26. ročník tenisového Ken Cupu

Dygrin ovládl 26. ročník tenisového Ken Cupu

Zdroj: Ken Cup
Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Slovan Liberec se nedokázal prosadit a s Artisem Brno remizoval 0:0
Slovan Liberec se nedokázal prosadit a s Artisem Brno remizoval 0:0
Za novou kompostárnu město nic platit nebude a ještě na tom vydělá přes milion ročně
Za novou kompostárnu město nic platit nebude a ještě na tom vydělá přes milion ročně

Větší možnosti pro nakládání s biologicky rozložitelným odpadem budou mít obyvatelé Liberce. V areálu...

Houbaři, pozor na těžkou techniku. Lesníci odstraňují následky nedávné vichřice
Houbaři, pozor na těžkou techniku. Lesníci odstraňují následky nedávné vichřice

Pozor by si měli dát především houbaři při návštěvě lesa v okolí Nového Boru. Společnost Lesy ČR tam začala...

Artisté, slonice Bala i bravurní herci. V Šaldově divadle hrají Cirkus Humberto
Artisté, slonice Bala i bravurní herci. V Šaldově divadle hrají Cirkus Humberto

Kdo by neznal příběh malého Vaška Karase, kterému učaruje svět velkého cirkusu natolik, že s ním spojí celý...

Pietní akce připomene protržení přehrady na Bílé Desné na Jablonecku
Pietní akce připomene protržení přehrady na Bílé Desné na Jablonecku

Pietní akce připomene tuto sobotu protržení přehrady na Bílé Desné v Jizerských horách. Zatímco před 110...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.