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Češi vyhazují staré rádio do sběru. Za tyto 3 modely dnes sběratelé zaplatí i 40 000 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Při vyklízení půdy nebo pozůstalosti po prarodičích končí stará rádia nejčastěji v […]
Češi vyhazují staré rádio do sběru. Za tyto 3 modely dnes sběratelé zaplatí i 40 000 Kč
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