Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Královéhradecký kraj navýší podporu hospicové péče na 32 milionů korun

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Královéhradecký kraj v příštím roce vyčlení 32 milionů korun na podporu hospicové péče. Peníze půjdou na provoz pěti mobilních a dvou pobytových hospiců, které pečují o nevyléčitelně nemocné pacienty a jejich blízké.
Královéhradecký kraj navýší podporu hospicové péče na 32 milionů korun

Královéhradecký kraj navýší podporu hospicové péče na 32 milionů korun

Zdroj: Královéhradecký kraj
Reklama
Další články z Hradecká Drbna
Kraj upraví pavilon chirurgie, najdou zde zázemí klienti Domova U Biřičky
Kraj upraví pavilon chirurgie, najdou zde zázemí klienti Domova U Biřičky
Lidé v kraji loni odevzdali 41 tun prošlých léčiv. Je to výrazný nárůst
Lidé v kraji loni odevzdali 41 tun prošlých léčiv. Je to výrazný nárůst

Lidé v Královéhradeckém kraji loni odevzdali do lékáren 41 tun prošlých nebo nespotřebovaných léčiv, což je...

VIDEO: Týral přítelkyni, vařil pervitin a napadl další lidi. Skončil ve vazbě
VIDEO: Týral přítelkyni, vařil pervitin a napadl další lidi. Skončil ve vazbě

Ve vazbě skončil osmatřicetiletý recidivista z Vrchlabska, který týral přítelkyni, vařil pervitin a napadl...

Havlovy nedožité devadesátiny připomene vycházka na Hrádeček a další akce
Havlovy nedožité devadesátiny připomene vycházka na Hrádeček a další akce

Nedožité devadesátiny dramatika, disidenta a českého prezidenta Václava Havla si lidé připomenou...

Kraj podpoří úpravu lyžařských tras v Krkonoších, Orlických horách a na Kladsku
Kraj podpoří úpravu lyžařských tras v Krkonoších, Orlických horách a na Kladsku

Královéhradecký kraj dá tři miliony korun na úpravu lyžařských běžeckých tras v Krkonoších, Orlických...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

Všechny články tohoto autora →
Hradecká Drbna
Další články z kategorie Králověhradecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKrálověhradecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.