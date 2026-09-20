Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Máslo v akci, palivo za plnou cenu. Kdy se honba za slevou se může prodražit?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Benzin přes 45 korun, nafta téměř za padesát. Při takových cenách potěší každá koruna dolů na litru. Jenže pokud kvůli levnější pumpě ujíždíte kilometry navíc, část úspory necháte na silnici. V našem modelovém výpočtu při tankování deseti litrů zajížďka prodělává, u padesáti už něco zbude.
Pohled na moderní výdejní stojan pohonných hmot s tankovací pistolí na čerpací stanici.

Pohled na moderní výdejní stojan pohonných hmot s tankovací pistolí na čerpací stanici.

Zdroj: Autor: Tony Webster. Zdroj: Wikimedia Commons — File:Pumping Gas - Gas Pump - Gas Station (53075884694).jpg. Licence: CC BY 2.0.
Reklama
Další články z ChytřeNaTo.cz
Botník na chodbě paneláku? Drzost, která vás i sousedy může přijít na 500 tisíc
Botník na chodbě paneláku? Drzost, která vás i sousedy může přijít na 500 tisíc
Češi nechávají u pojišťoven ležet miliardy korun. Příspěvky na zuby, sport i očkování propadnou bez žádosti
Češi nechávají u pojišťoven ležet miliardy korun. Příspěvky na zuby, sport i očkování propadnou bez žádosti

Fondy prevence zdravotních pojišťoven nabízejí ročně tisíce korun na dentální hygienu, pohyb i očkování....

Zablokovaný podíl v nemovitosti vás připraví o miliony. Soudy řeší rodinné spory nemilosrdným prodejem
Zablokovaný podíl v nemovitosti vás připraví o miliony. Soudy řeší rodinné spory nemilosrdným prodejem

Nikdo nemusí zůstat spoluvlastníkem nemovitosti. Jak zrušit a vypořádat spoluvlastnictví dohodou, jaké...

Poslali jste známému peníze bez smlouvy? U soudu můžete tvrdě narazit
Poslali jste známému peníze bez smlouvy? U soudu můžete tvrdě narazit

Půjčka známému může skončit sporem o důvod platby i termín vrácení. Zjistěte, které tři skutečnosti...

Zbytečně vyhozené peníze za drahé sazenice. Tato banální chyba při zalévání váš živý plot spolehlivě zničí
Zbytečně vyhozené peníze za drahé sazenice. Tato banální chyba při zalévání váš živý plot spolehlivě zničí

Živý plot dokáže nahradit běžné oplocení, ztlumit hluk z ulice a dodat zahradě soukromí. Jenže hustá zelená...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

Všechny články tohoto autora →
ChytřeNaTo.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.