Máslo v akci, palivo za plnou cenu. Kdy se honba za slevou se může prodražit?

Benzin přes 45 korun, nafta téměř za padesát. Při takových cenách potěší každá koruna dolů na litru. Jenže pokud kvůli levnější pumpě ujíždíte kilometry navíc, část úspory necháte na silnici. V našem modelovém výpočtu při tankování deseti litrů zajížďka prodělává, u padesáti už něco zbude.
Na cenovém stojanu svítí o korunu méně než u pumpy poblíž domu. Při padesáti litrech je to padesátikoruna, takže odbočit vypadá rozumně. Jenže padesát korun je zatím jen rozdíl na účtence. Cesta k levnějšímu stojanu se platí také.
Rozhodují tři věci: rozdíl v ceně stejného paliva, počet skutečně tankovaných litrů a kilometry navíc. Stejná pumpa proto může být výhodná při větším tankování cestou z práce a nevýhodná při samostatné jízdě pro deset litrů.
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Přehled portálu mBenzin uváděl pro 20. září 2026 ve své databázi průměrnou cenu benzinu 45,40 Kč za litr a nafty 49,71 Kč. Ještě 1. září ve stejné řadě vykazoval 41,96 a 45,50 Kč. Jde o průměrné údaje tohoto portálu, nikoli o cenu platnou u každé jednotlivé čerpací stanice.
Při nákupu padesáti litrů vychází přepočet zářijového rozdílu na 172 korun navíc u benzinu a 210,50 koruny u nafty. Padesát litrů za ceny z 20. září stojí 2 270, respektive 2 485,50 koruny. To už je důvod podívat se před cestou na ceny okolních pump. Vyplatí se ale hledat úsporu, která zůstane i po návratu.
Při tankování plné nádrže se zajížďka za levnějším palivem vyplatí snáze než při doplňování menšího množství po několika litrech. Koruna na litru: deset, třicet a padesát litrů mají jiný výsledek
Pro vlastní modelové srovnání jsme zvolili dvě dvojice cen. Benzin za 45 Kč u bližší pumpy a 44 Kč u vzdálenější, naftu za 50 a 49 Kč. Nejde o ceníky konkrétních stanic. Počítáme se spotřebou benzinového auta 6,5 l/100 km a dieselového 5,5 l/100 km; ani jedna hodnota nepředstavuje průměr všech existujících aut.
Levnější pumpa znamená deset kilometrů navíc celkem. Benzinové auto na nich spotřebuje 0,65 litru, dieselové 0,55 litru. Toto palivo oceňujeme cenou u levnější stanice: 28,60 Kč u benzinu a 26,95 Kč u nafty.
Natankované množství Sleva na účtence Benzin: výsledek po započtení zajížďky Nafta: výsledek po započtení zajížďky 10 litrů 10 Kč ztráta 18,60 Kč ztráta 16,95 Kč 30 litrů 30 Kč úspora 1,40 Kč úspora 3,05 Kč 50 litrů 50 Kč úspora 21,40 Kč úspora 23,05 Kč
Tabulka porovnává stejné nakoupené množství a od úspory odečítá hodnotu paliva spotřebovaného navíc. Nezahrnuje čas ani opotřebení auta. U třiceti litrů tedy deset kilometrů dlouhá zajížďka vychází sotva na nulu už jen při počítání paliva.
V benzinovém modelu se tato cesta zaplatí až při více než 28,6 litru. U nafty při více než 26,95 litru. Když bude rozdíl mezi pumpami jen padesát haléřů a ostatní vstupy včetně ceny levnější pumpy zůstanou stejné, potřebné množství se zdvojnásobí.
Tankování za pětistovku: čtvrt litru navíc snadno projedete
Kdo tankuje za pevnou částku, může si místo korun porovnat litry. U modelové ceny 45 Kč dostane za pětistovku přibližně 11,11 litru benzinu. Při ceně 44 Kč zhruba 11,36 litru. Levnější pumpa přidá asi čtvrt litru.
Deset kilometrů navíc ale v našem benzinovém modelu spotřebuje 0,65 litru. Po absolvování stejné běžné trasy a zajížďky tak za stejnou pětistovku zbude v nádrži přibližně o 0,40 litru méně, než kdybyste tankovali u bližší pumpy.
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Tankování po menších částkách samo o sobě není chyba. Jen při něm sleva na litr nabízí menší prostor pro zajížďku. Kvůli lepšímu výsledku tabulky není potřeba kupovat víc paliva, než chcete nebo můžete zaplatit.
Do výpočtu patří celá zajížďka, nikoli vzdálenost k pumpě
Pokud jedete pět kilometrů k pumpě a pět zpět pouze kvůli tankování, počítáte deset. Jestli kolem stanice běžně projíždíte, může být vzdálenost navíc téměř nulová. Při cestě z práce porovnejte délku obvyklé trasy a trasy přes čerpací stanici.
S orientací mimo známé silnice mohou pomoci také
offline mapy v mobilu. Cenu paliva a aktuální průjezdnost si ale ověřte zvlášť; uložená mapa sama dnešní situaci nezaručuje.
Vlastní odhad získáte ve dvou krocích. Nejprve vynásobte slevu na litru množstvím, které chcete natankovat. Pak spočítejte kilometry navíc krát spotřeba v litrech na sto kilometrů, vydělte stem a vynásobte cenou paliva. Druhou částku odečtěte od první.
Použijte spotřebu odpovídající dané cestě. Dálniční průměr nemusí vystihnout krátké popojíždění přes město. Americký vládní portál FuelEconomy.gov doporučuje spojovat cesty také proto, že studený motor má horší palivovou hospodárnost než zahřátý.
Spojení tankování s běžnou trasou z práce nebo na nákup je nejspolehlivější způsob, jak nepřijít o cenové zvýhodnění. Levnější pumpa pomůže nejvíc, když ji máte po cestě
Před odjezdem porovnejte stejný druh paliva a ověřte, zda nižší cena nevyžaduje kartu nebo jinou podmínku, kterou nesplňujete. U cen z aplikace zkontrolujte datum aktualizace. Rozdíl několika desítek haléřů může výsledek malé úspory změnit.
Vedle stojanu se vyplatí věnovat pozornost i autu. Podle FuelEconomy.gov může podhuštění pneumatik zvyšovat spotřebu; správný tlak hledejte v návodu nebo na štítku vozu, nikoli podle maximální hodnoty na bočnici pneumatiky. S příchodem podzimu se hodí zkontrolovat také
stav pneumatik a kdy přezout.
U drahého benzinu a nafty má porovnávání cen smysl. Nejdřív ale hledejte mezi pumpami na trasách, které už stejně jedete. Pokud vás nižší cena láká přes celé město, přepočítejte ji na svoje litry a celou cestu navíc. Padesátikoruna na účtence ještě nemusí být padesátikoruna v kapse.