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Vojenský výcvik ve Vyškově zahájilo 821 nováčků, dvakrát více než loni

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Vojenská akademie ve Vyškově zažila největší nástup do kurzu základní přípravy od profesionalizace české armády v roce 2005. Do zářijového výcviku tento týden nastoupilo 821 vojáků, téměř dvakrát více než loni. Armáda zároveň očekává vysoký zájem i v dalších termínech.
Vojenský výcvik ve Vyškově zahájilo 821 nováčků, dvakrát více než loni

Vojenský výcvik ve Vyškově zahájilo 821 nováčků, dvakrát více než loni

Zdroj: UNOB
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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