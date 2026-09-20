Česko čeká další výrazný obrat počasí. Meteorologové řekli, kdy se vrátí teploty kolem 25 °C

Než se ale příjemné počasí vrátí, Česko čeká podstatně chladnější část září. Přes den se budou teploty většinou držet pod hranicí 20 °C a zejména rána už mohou připomínat skutečný podzim. V některých místech se mohou objevit také přízemní mrazíky. Výraznější rozdíl mezi ranními a odpoledními hodnotami je v této části roku běžný a právě chladnější rána budou jedním z nejvýraznějších znaků následujících dnů.
Na konci září se situace otočí
Zásadnější změna se podle současných meteorologických modelů rýsuje především pro poslední zářijový víkend. Nad východní a jihovýchodní částí Evropy by se měla vytvořit rozsáhlá a poměrně stabilní oblast vysokého tlaku vzduchu. Ta by následně mohla otevřít cestu teplejšímu proudění od jihozápadu a přinést citelné zvýšení teplot také do střední Evropy. ČHMÚ proto uvádí, že pravděpodobnost babího léta je letos vysoká.
Odpolední teploty by se během příštího víkendu mohly dostávat nad 20 °C a při příznivém vývoji počasí se místy přiblížit dokonce k hranici 25 °C. Na konec září by tak šlo o velmi teplé počasí. Typické babí léto však neznamená pouze vysoké odpolední teploty. Charakteristická jsou také slunečná a stabilní odpoledne, malé množství srážek, chladnější rána a místy mlhy. Rozdíl mezi ranní a odpolední teplotou proto může být značný.
Nadprůměrné teploty mohou pokračovat i v říjnu
Příznivě vypadá také dlouhodobější výhled Českého hydrometeorologického ústavu. Období od poloviny září do první říjnové dekády by mělo být jako celek s velkou pravděpodobností teplotně nadprůměrné. Přestože budou teploty postupně klesat, podle měsíčního výhledu by se měly převážně pohybovat nad dlouhodobým průměrem nebo při jeho horní hranici. Po vlhčím období se navíc očekávají postupně spíše průměrné až podprůměrné srážky.
Jak dlouho případné babí léto skutečně vydrží, zatím přesně určit nelze. S rostoucí délkou předpovědi se zvyšuje také její nejistota a další zpřesnění přinesou až nové výpočty meteorologických modelů. Současné výhledy však ukazují, že po krátkém ochlazení nemusí následovat trvalý nástup sychravého podzimu a konec září může naopak přinést několik velmi příjemných dnů.
Zdroje: tn.cz, chmi.cz