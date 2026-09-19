Za novou kompostárnu město nic platit nebude a ještě na tom vydělá přes milion ročně

Vedle nové služby pro obyvatele přinese projekt městskému rozpočtu také více než 1,27 milionu korun ročně. Město tak v první fázi získá celkem téměř 13 milionů korun do svého rozpočtu. Rada města schválila pronájem čtyř pozemků v katastrálním území Chotyně o celkové rozloze více než 20 tisíc metrů čtverečních. Jejich nájemcem se stane společnost SAP Mimoň, která zde vybuduje a bude provozovat novou kompostárnu. Nájemní smlouva bude uzavřena na deset let za částku 1 272 000 korun ročně bez DPH.
„Liberečanům dosud klasická kompostárna chyběla, a to se nyní změní. Podařilo se nám najít řešení, díky kterému získají obyvatelé další možnost, kam odevzdávat biologicky rozložitelný odpad, aniž by město muselo samo za desítky milionů korun budovat a provozovat nové zařízení. O celý provoz se postará smluvní partner, který už kompostárnu provozuje například v Mimoni. Město navíc za pronájem svých pozemků získá více než 1,27 milionu korun ročně,“ říká náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.
Nová kompostárna vznikne na pozemcích, které jsou součástí areálu bývalé skládky v Chotyni a které územní plán určuje právě pro tento typ provozu. Kompostárna bude určena pouze pro zahradní bioodpad, jako jsou tráva, listí nebo dřeviny. Nebude přijímat potravinový odpad ani kaly. Díky své poloze a velikosti přitom nemusí sloužit pouze potřebám Liberce. Její kapacitu budou moci využívat také další obce a obyvatelé regionu.
„Dává nám smysl využít místo vedle bývalé skládky právě tímto způsobem. Z území, které v minulosti sloužilo k ukládání odpadu, se stane místo, kde se biologický odpad naopak promění v něco, co lze znovu smysluplně využít. Je to praktické řešení, které rozšiřuje služby pro obyvatele a současně město finančně nezatěžuje,“ doplňuje Jiří Janďourek.
Liberečané už dnes mohou biologicky rozložitelný odpad odevzdávat na sběrných místech v Ampérově, Horákově a Londýnské ulici, v Růžodole a nově také v Krásné Studánce. Právě tam si od září mohou zájemci za poplatek odvézt také hotový kompost, například pro využití na vlastních zahradách. Stejný typ materiálu a služeb budou moci lidé využívat také v Chotyni.