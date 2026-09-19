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Za novou kompostárnu město nic platit nebude a ještě na tom vydělá přes milion ročně

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Větší možnosti pro nakládání s biologicky rozložitelným odpadem budou mít obyvatelé Liberce. V areálu bývalé skládky v Chotyni vznikne nová kompostárna, která bude sloužit i obyvatelům širšího regionu. Liberec pro její vybudování a provoz pronajme na deset let své pozemky společnosti SAP Mimoň.
Za novou kompostárnu město nic platit nebude a ještě na tom vydělá přes milion ročně

Za novou kompostárnu město nic platit nebude a ještě na tom vydělá přes milion ročně

Zdroj: Martin Pecuch
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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