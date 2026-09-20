Tepelná čerpadla končí. Nahradí je zařízení velikosti kufru, které topí i v mrazu a stojí zlomek ceny

Když si necháte nacenit tepelné čerpadlo pro rodinný dům, částka na nabídce se běžně vyšplhá do statisíců. Spousta lidí kvůli tomu couvne a topí dál plynem nebo přímotopem. Přitom existuje řešení velikosti příručního kufru, které vytopí byt i za mrazu a pořídíte ho za zlomek téhle sumy. Skrývá se v nenápadném přístroji, který většina domácností zná spíš z horkých letních dnů.
Kufr na zdi je ve skutečnosti tepelné čerpadlo
Řeč je o reverzibilní klimatizaci. Bílá vnitřní jednotka zavěšená u stropu připomíná zploštělý kufřík, venku k ní patří o něco větší skříňka s ventilátorem. Technicky jde o tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, takže pracuje na úplně stejném principu jako velká čerpadla, o kterých se mluví v souvislosti s dotacemi. Teplo si bere z okolního vzduchu venku a posílá ho rovnou do místnosti.
Od běžné klimatizace se liší hlavně tím, k čemu ji lidé pořizují. Většina domácností kupuje krabici na zeď kvůli létu, jenže stejné zařízení umí v zimě běžet obráceně a foukat teplo. Tepelná čerpadla nikam nemizí. Čím dál víc lidí jen místo drahé varianty za statisíce sáhne po té nejlevnější, která visí na zdi jako klimatizace.
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Napadne vás, odkud se bere teplo, když je venku pod nulou. I mrazivý vzduch v sobě pořád nějakou energii ke sběru má, jen jí s klesající teplotou ubývá. Kompresor ji posbírá a přečerpá dovnitř. Běžné modely utáhnou vytápění zhruba do patnácti stupňů pod nulou. Kdo bydlí tam, kde bývá krutější zima, sáhne po jednotkách vyladěných na studené klima, které zvládnou i tvrdší mráz.
S přibývajícím mrazem venku ale spotřeba roste, protože na vyrobení stejné dávky tepla si jednotka řekne o víc proudu. Klíčovým ukazatelem je hodnota SCOP, která zprůměruje účinnost přes celou zimu od mírného podzimu až po nejtvrdší mrazy. Slušné jednotky se pohybují kolem hodnoty čtyři, což v praxi znamená, že z jedné kilowatthodiny proudu udělají zhruba čtyřikrát tolik tepla. Obyčejný přímotop mění elektřinu na teplo v poměru jedna ku jedné, takže reverzibilní klimatizace spotřebuje na stejné vytopení asi třikrát až čtyřikrát méně proudu.
Proč stojí zlomek ceny velkého čerpadla
Tady leží jádro celého lákadla. Tepelné čerpadlo vzduch-voda se zásobníkem a napojením na radiátory se počítá ve statisících. Nástěnná jednotka oproti tomu vyjde na desetitisíce, orientačně zhruba pětadvacet až padesát tisíc korun.
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Důvod je prostý. Vzduch-vzduch nepotřebuje novou otopnou soustavu ani zásahy do rozvodů. Teplo míří přímo do vzduchu v místnosti, takže odpadá voda, potrubí i radiátory. Instalaci zvládne jediný člověk za jeden pracovní den a bourání ani zednické práce v domě prakticky odpadají.
Bez nové otopné soustavy a rozvodů zvládne montáž nástěnné jednotky jediný technik za jeden den. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Rozdíl mezi oběma řešeními shrnuje následující tabulka:
Parametr Nástěnná jednotka (vzduch-vzduch) Velké čerpadlo (vzduch-voda) Pořizovací cena desetitisíce, zhruba 25 000 až 50 000 Kč statisíce korun Stavební zásahy bez nové otopné soustavy, radiátorů i zásahů do rozvodů, montáž zvládne jeden technik za den zásobník a napojení na radiátory Ohřev teplé vody neumí, je potřeba jiný zdroj zvládne z jednoho zařízení Háček, o kterém se v reklamě nedočtete
Nízká cena má svou daň. Vzduch-vzduch neohřeje vodu v kohoutku, na teplou vodu potřebujete jiný zdroj. Jedna vnitřní jednotka navíc vytopí zpravidla jednu místnost nebo propojený prostor. Kdo chce teplo v každém pokoji zvlášť, musí kupovat jednotek víc a náklady rychle rostou.
Za mrazu se na venkovním dílu usazuje námraza, které se přístroj musí pravidelně zbavovat. Na okamžik proto obrátí svůj chod a led roztaví vlastním teplem. V tu chvíli do místnosti teplo nejde a ventilátor je slyšet víc, u lepších modelů to ale odbude během chvilky. Teplý vzduch sice naběhne během půl minuty, jenže po vypnutí stejně rychle opadne. V nejtvrdších mrazech nebo ve starším nezatepleném domě proto bývá potřeba doplňkový zdroj tepla, který pokryje ty nejchladnější špičky.
Pro koho se vyplatí a kdo ať zůstane u vody
Nejlíp vychází reverzibilní klimatizace v dobře zateplených bytech, v menších a středně velkých domech a na chatách či chalupách, kde se hodí i letní chlazení. V takových případech často pokryje celou zimu jako hlavní zdroj tepla.
Kdo bydlí ve velkém nezatepleném domě s vysokou tepelnou ztrátou nebo chce z jednoho zařízení ohřívat i teplou vodu, tomu se dlouhodobě spíš vyplatí tepelné čerpadlo vzduch-voda. Nástěnná jednotka pak dobře poslouží aspoň jako levné přitápění, které uleví hlavnímu kotli v přechodných obdobích.
Zdroje: https://www.drevostavitel.cz/clanek/tepelne-cerpadlo-vzduch-vzduch, https://solarnimagazin.cz/klimatizace-nebo-tepelne-cerpadlo-spravna-volba-usetri-tisice-korun/, https://www.topin.cz/clanky/je-vytapeni-klimatizaci-levnejsi-nez-tepelnym-cerpadlem-vzduch-voda-detail-13568, https://www.tepelka.cz/blog/klimatizace-vs-tepelne-cerpadlo/, https://klimwatt.cz/blog/tepelne-cerpadlo-vzduch-vzduch
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