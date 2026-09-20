Český tenis v euforii. Lehečka dovršil skóre a zajistil finále Davis Cupu

Sobotní odpoledne v pražské O2 areně mělo všechno, co Davis Cup umí nabídnout: kolaps, comeback a nakonec jednoho muže, který pod maximálním tlakem zajistil postup. Lehečka vstupoval na kurt s vědomím, že český deblový pár předtím promarnil čtyři mečboly a pustil Američany do vedení 2:1. Že Jakub Menšík právě otočil svůj singl se Sheltonem a srovnal na 2:2. A že teď je řada na něm. Zvládl to, a Česko míří podruhé za sebou mezi elitní osmičku na listopadové Final 8 v italské Boloni.
Dva dny jako na houpačce
Páteční program rozjel utkání opatrně. Menšík nastoupil proti Tienovi a rychle prohrál 2:6, 4:6, bez výraznějšího odporu, s příliš mnoha nevynucenými chybami. Česko šlo do mínusu. Lehečka ale okamžitě odpověděl. Proti světové čtyřce Benu Sheltonovi odehrál téměř bezchybný zápas, vyhrál 6:4, 6:4, nepřišel o vlastní servis a po úvodních šancích Američana už mu nedovolil reálně ohrozit výsledek.
Stav 1:1 vypadal nadějně. Jenže sobotní čtyřhra všechno převrátila. Adam Pavlásek s Patrikem Riklem vedli nad americkým párem Harrison–Krajicek, měli čtyři mečboly, a ani jeden neproměnili. Prohráli rozhodující set v tie-breaku 8:10. Česko rázem prohrávalo 1:2 a potřebovalo vyhrát oba zbývající singly.
Menšíkův comeback otevřel dveře
Devatenáctiletý Menšík šel na kurt proti Sheltonovi, hráči, který ho na žebříčku převyšuje o desítky míst. První set ztratil 5:7. Jenže pak přišla proměna. Ve druhém setu začal diktovat tempo, vyhrál 6:4 a třetí set ovládl 6:3. Po pátečním debaklu s Tienem to byl diametrálně jiný výkon, agresivnější, odvážnější, s daleko čistším returnem.
Srovnáním na 2:2 předal štafetu Lehečkovi. Ten věděl přesně, co je v sázce.
Lehečka pod tlakem nezklamal
Rozhodující duel s Tienem začal český singlista aktivně. Čtyřikrát soupeři sebral servis, sám o podání přišel dvakrát. První set vyhrál 6:3 s přehledem, který kontrastoval s nervózní atmosférou tribuny. Ve druhém setu to bylo těsnější, Tien se držel až do stavu 5:5, ale Lehečka v klíčových výměnách přidal na razanci a set uzavřel 7:5.
Šlo o jeho první vzájemné vítězství nad Tienem. A přišlo v nejdůležitějším možném okamžiku.
Páteční výhra nad Sheltonem byla technicky čistší. Sobotní nad Tienem ale měla nesrovnatelně vyšší psychologickou váhu. Lehečka nešel do zápasu jako favorit, který má co ztratit, šel tam jako poslední pojistka po českém kolapsu v deblu. Právě tohle dělá z jeho výkonu klíčový moment celého utkání.
Co vlastně Česko vyhrálo
Označení „finále Davis Cupu“ může být trochu matoucí. Nejde o jeden finálový zápas, ale o Final 8, závěrečný turnaj osmi nejlepších týmů světa, který se letos koná od 24. do 29. listopadu v Boloni. Hostitelská Itálie má místo jisté, zbylých sedm pozic obsazují vítězové zářijové kvalifikace. Kromě Česka už mají postup potvrzený i Korea a Rakousko; zbytek pole a konkrétní čtvrtfinálový soupeř českého týmu budou známí až po dohrání všech utkání a následném losování.
Pro český tým je to druhý postup do Final 8 za sebou. Loni Češi ve stejné fázi porazili USA na americké půdě a v Boloni došli do čtvrtfinále. V roce 2024 naopak zůstali před branami, ve skupinové fázi je vyřadila Francie. Letošní postup potvrzuje, že generace Lehečka–Menšík dokáže v Davis Cupu pravidelně konkurovat špičce.
Jak se dostat do Boloni
Kdo chce český tým podpořit přímo na místě, může vstupenky pořídit přes oficiální portál. Čtvrtfinálové bloky začínají na 45 eurech (zhruba 1 100 Kč), finálové stoupají podle sektoru až na 380 eur (přes 9 300 Kč) plus servisní poplatky. Hraje se v BolognaFiere Areně na Viale Aldo Moro. Zářijovou kvalifikaci v Česku vysílala Česká televize, ale oficiální vysílatel pro listopadové Final 8 zatím pro český trh zveřejněn nebyl.
Davis Cup se do pražské O2 areny vrátil po třinácti letech, naposledy se tam hrál v roce 2013. Za oba zářijové dny dorazilo přes 13 tisíc diváků. Odcházeli s vědomím, že viděli jeden z nejdramatičtějších českých daviscupových obratů posledních let. A že Lehečka v momentu, kdy to nejvíc hořelo, nezaváhal.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný