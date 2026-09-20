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Bábovka je u nás stálicí. Upéct ji lze i zdravějším způsobem

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Dennívýzva
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Bábovka je sladké pečivo, které se těší velké oblibě a je rozšířené po střední Evropě. Spatřit ji můžete nejen u nás, ale i na Slovensku, v Polsku, Rakousku, Německu. A díky internetu a bloggerům už ji znají po celém světě.
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Zdroj: Fotografie: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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